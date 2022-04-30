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14:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» проведёт товарищеский матч с «Амкалом» на «ВТБ Арене»

Московское «Динамо» анонсировало товарищеский матч с «Амкалом» в своих социальных сетях.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Бело-голубые в июне проведут товарищеский матч с командой блогеров. Он пройдёт на поле «ВТБ Арены». Точная дата и время начала встречи будут определены позднее.

«Амкал» — любительский футбольный клуб, за который преимущественно играют видеоблогеры. Основатель проекта — блогер Герман «Эль Класико».

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 27, 30.04.2022, 14:00

Динамо1Урал1

Сегодня, 30 апреля, состоится матч «Динамо» — «Урал». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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