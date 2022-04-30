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10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
8«Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
16:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» — «Ростов»: стартовые составы команд

30 апреля, в субботу, «Краснодар» сыграет с «Ростовом» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

Краснодар
Ростов
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 27, 30.04.2022, 16:30

Краснодар2Ростов1

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Манелов, Олусегун.

Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Мартынович, Бородин, Газинский, Якимов, Мацукатов, Ильин, Сабуа, Апеков, Самко.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Калинин, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Терентьев, Лангович, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Селява, Голенков, Турищев.

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