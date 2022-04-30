«Урал» впервые с 2017 года обыграл «Динамо» на выезде в матче чемпионата России по футболу

Забитыми мячами в составе «Урала» отметились Эрик Бикфалви (28-я и 67-я минуты) и Даниэль Мишкич (31). У «Динамо» отличились Арсен Захарян (7) и Клинтон Н'Жи (80).
«Урал» впервые с 2017 года обыграл «Динамо» на выезде в матче чемпионата России, тогда победа была добыта 23 июля со счетом 1:0.
«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка в 27 матчах. «Урал» располагается на 14-й позиции с 27 очками после 27 игр. В следующем туре «Динамо» встретится на выезде с самарскими «Крыльями Советов» 6 апреля. «Урал» днем позднее примет московский «Спартак».
Отставание «Динамо» от лидирующего петербургского «Зенита» составляет шесть очков, у москвичей осталось три игры до завершения национального первенства. «Зенит» проведет матч 27-го тура позднее в субботу дома против московского «Локомотива». В случае победы петербургский клуб досрочно выиграет чемпионат России благодаря показателю личных встреч с «Динамо». «Зенит» сыграл с московской командой вничью на выезде (1:1) и был сильнее на своем поле (4:1).