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16:03 (мск), источник: ТАСС

«Урал» впервые с 2017 года обыграл «Динамо» на выезде в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» со счетом 3:2 победил московское «Динамо» в матче 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» в присутствии 15 381 зрителя.

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Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами в составе «Урала» отметились Эрик Бикфалви (28-я и 67-я минуты) и Даниэль Мишкич (31). У «Динамо» отличились Арсен Захарян (7) и Клинтон Н'Жи (80).

«Урал» впервые с 2017 года обыграл «Динамо» на выезде в матче чемпионата России, тогда победа была добыта 23 июля со счетом 1:0.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка в 27 матчах. «Урал» располагается на 14-й позиции с 27 очками после 27 игр. В следующем туре «Динамо» встретится на выезде с самарскими «Крыльями Советов» 6 апреля. «Урал» днем позднее примет московский «Спартак».

Отставание «Динамо» от лидирующего петербургского «Зенита» составляет шесть очков, у москвичей осталось три игры до завершения национального первенства. «Зенит» проведет матч 27-го тура позднее в субботу дома против московского «Локомотива». В случае победы петербургский клуб досрочно выиграет чемпионат России благодаря показателю личных встреч с «Динамо». «Зенит» сыграл с московской командой вничью на выезде (1:1) и был сильнее на своем поле (4:1).

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