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16:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Леонид Слуцкий высказался о возможной отставке после разгромного поражения от «Сочи»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после разгромного поражения в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:6) высказался о возможной отставке.

Рубин
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Источник: РИА "Новости"

«Доработаю ли этот сезон? Вы можете задать этот вопрос руководству клуба. У нас есть внутренние определённые договорённости. У “Рубина” есть возможность разорвать со мной контракт без любых выплат компенсации. Хотел бы я доработать в “Рубине” до конца сезона? Если ты хлебаешь такой большой ложкой, то надо хлебать до конца и всем вместе. Это моя позиция. У клуба может бы иная позиция», — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер».

50-летний специалист возглавляет «Рубин» с декабря 2019 года. Контракт тренера с казанским клубом рассчитан до июня 2024 года.

«Сочи» набрал 49 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» с 29 очками находится на 11-м месте в таблице. Лидером соревнований является «Зенит» (58). Действующий чемпион России — «Зенит».

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