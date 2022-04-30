«Ростов» уступил «Краснодару» в матче чемпионата России

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Никита Кривцов (14-я минута), автогол на счету защитника гостей Игоря Калинина (16). У проигравших мяч забил воспитанник «Краснодара» Николай Комличенко (4).

«Краснодар» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 26 матчах. «Ростов» прервал четырехматчевую победную серию в чемпионате и идет восьмым с 34 очками в 27 встречах.