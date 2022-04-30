«Ростов» уступил «Краснодару» в матче чемпионата России
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» победил «Ростов» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» победил «Ростов» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Никита Кривцов (14-я минута), автогол на счету защитника гостей Игоря Калинина (16). У проигравших мяч забил воспитанник «Краснодара» Николай Комличенко (4).
«Краснодар» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 26 матчах. «Ростов» прервал четырехматчевую победную серию в чемпионате и идет восьмым с 34 очками в 27 встречах.
В следующем матче «Краснодар» сыграет 4 мая на выезде с московским «Локомотивом», «Ростов» 8 мая встретится в гостях с «Уфой».