«Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей голы забили Иван Сергеев (28-я минута), Малком (43) и Андрей Мостовой (77). В составе железнодорожников отличился Джирано Керк (4).

На 72-й минуте в составе «Локомотива» на поле появился Антон Миранчук, полузащитник сборной России из-за травмы не играл с августа 2021 года.

«Зенит» набрал 61 очко в 27 матчах и стал недосягаем для идущего вторым московского «Динамо» (52) за три тура до окончания первенства. «Локомотив» с 41 очком в 26 матчах располагается на шестой строчке. В следующем матче петербуржцы 7 мая примут подмосковные «Химки», столичный клуб 4 мая сыграет в перенесенном матче 19-го тура с «Краснодаром».

«Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России, ко всем четырем победам клуб привел Сергей Семак, который возглавил команду перед началом сезона-2018/19. Всего эта победа в чемпионате стала для команды восьмой (2017, 2010, 2012, 2015, 2019−2022), также у команды есть титул чемпиона СССР (1984). Больше побед в чемпионате в российской истории только у «Спартака» (10).