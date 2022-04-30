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21:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 апр — РИА Новости. Петербургский «Зенит» победил московский «Локомотив» в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и в четвертый раз подряд выиграл национальный чемпионат.

Зенит
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей голы забили Иван Сергеев (28-я минута), Малком (43) и Андрей Мостовой (77). В составе железнодорожников отличился Джирано Керк (4).

На 72-й минуте в составе «Локомотива» на поле появился Антон Миранчук, полузащитник сборной России из-за травмы не играл с августа 2021 года.

«Зенит» набрал 61 очко в 27 матчах и стал недосягаем для идущего вторым московского «Динамо» (52) за три тура до окончания первенства. «Локомотив» с 41 очком в 26 матчах располагается на шестой строчке. В следующем матче петербуржцы 7 мая примут подмосковные «Химки», столичный клуб 4 мая сыграет в перенесенном матче 19-го тура с «Краснодаром».

«Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России, ко всем четырем победам клуб привел Сергей Семак, который возглавил команду перед началом сезона-2018/19. Всего эта победа в чемпионате стала для команды восьмой (2017, 2010, 2012, 2015, 2019−2022), также у команды есть титул чемпиона СССР (1984). Больше побед в чемпионате в российской истории только у «Спартака» (10).

Второй раз подряд петербуржцы досрочно оформили чемпионство в игре против «Локомотива», в прошлом сезоне «Зенит» разгромил железнодорожников со счетом 6:1.

Зенит
3:1
Первый тайм: 2:1
Локомотив
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