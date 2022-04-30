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22:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — российская «Бавария». Не вина питерцев, что они выигрывают чемпионат вполноги

Реальных конкурентов у сине-бело-голубых просто нет.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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В Германии играет 18 команд, а побеждает в итоге «Бавария». Мюнхенцы взяли десять подряд чемпионств, последнее — за три тура до конца. В России играет 16 клубов, а побеждает «Зенит». Нынешнее золото — четвертое подряд. Конца и края гегемонии питерцев не видно.

Сине-бело-голубых принято попрекать этим преимуществом. Мощным бюджетом, с которым никто не сравнится, админресурсом, благосклонностью судей и т. д. Всё так, но давайте будем объективны: команда Сергея Семака сейчас в принципе на голову сильнее остальных. И надевать ей золотые медали на шею можно было едва ли не после пяти стартовых туров.

А кто мог помешать? «Локомотив» со своим ворохом проблем? ЦСКА, раздаривший массу очков? «Краснодар», поменявший зимой тренера? Или, может, «Спартак», грезивший чемпионством в год столетия? Смешно.

До последнего упиралось «Динамо», но и оно совершенно очевидно не созрело для золота, что и показала весна. Серебро-бронза для нынешней команды — потолок.

У «Зенита» и близко нет реальных конкурентов. С одной стороны, это плохо. Хочется интриги, как в той же Англии, где чемпионский титул в одном сезоне может выиграть «Челси», в другом — «Ливерпуль», а в третьем — «Ман Сити». Или хотя бы зарубы уровня «Реал»/ «Барселона».

С другой стороны, ведь и бундеслига с доминированием «Баварии», согласитесь, не так уж плоха. И об админресурсе, а также благосклонности судей по отношению к гигантам говорят постоянно не только в России, но и в Испании с Германией. И о том, что с мюнхенцами никто не сравнится в размере бюджета — чемпион при желании может забрать любого футболиста у конкурента.

Проблема, считаю, не в гегемоне, а в тех, кто должен за ним тянуться, в идеале навязывая равную борьбу. Не «Зенит» должен становиться слабее, а «Локо», ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Сочи», «Краснодар» — сильнее. И это, не сомневаюсь, можно делать даже не с гигантским бюджетом. Надо лишь научиться им грамотно распоряжаться.

Разве мало потратили те же железнодорожники в нынешнем сезоне? Можем ли мы назвать их покупки оправданными? Разве не удивляет нас многое, что происходило за последний год в ЦСКА? Разве может похвастать стабильностью частный «Спартак»? Отрицательные ответы на эти вопросы — не вина «Зенита». Питер просто берет своё едва ли не вполноги, буднично обыгрывая «Локомотив», даже пропустив первым нелепый гол. За три тура до финиша, практически не замечая сопротивления.

«Зенит» — четвертый раз подряд выигрывает чемпионство. Найдется ли кто-то, кто навяжет борьбу уже в следующем сезоне?

Константин Алексеев

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