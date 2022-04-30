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22:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Комментатор Генич жестко про Дзюбу: «Артем — фуфло! Его слова — гниль»

Комментатор Константин Генич рассказал о возникшем конфликте с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. Форвард резко высказался о тележурналисте после чемпионского матча с «Локомотивом».

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Источник: РИА "Новости"

«Я защищал Дзюбу практически всегда. И был на его стороне, когда его хейтили болельщики. То, что он сказал сейчас… Что я выступил, как желтая пресса. Первый человек, который обвинил меня в “желтизне”.

Я не склонен к оскорблениям. Пусть меня он забанил. Но Артем — фуфло. Просто фуфло.

Рядом со мной и с ним было много людей во время спора. Это не была частная беседа. Если бы я рассказал все, что он тогда сказал о других футболистах, то мало бы не показалось.

Если ты проиграл, я вынес на публичную обозрение наш спор. Это некое шоу. Да, я — журналист. И ты выходишь со мной на публичный спор.

На тот момент это был честный спор, который надо было по-мужски принять. Но то, что сказал Артем, — это гниль. Теперь я прекрасно понимаю, почему тебя хейтят и ненавидят большинство болельщиков. И, к сожалению, готов признать, что готов примкнуть к большинству.

Как человек ты повел себя как… не очень хороший персонаж«, — заявил Генич в эфире “Матч Премьер”.

В прошлом году Генич и Дзюба, по словам журналиста, поспорили на количество мячей, которое форвард Иван Сергеев забьет в сезоне-2021/22. Когда экс-футболист «Крыльев» достиг этой отметки после перехода в «Зенит», Генич сообщил о победе в споре в социальных сетях. Дзюба резко высказался об этом поступке.

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