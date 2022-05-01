Матчами с участием «Спартака» и ЦСКА продолжится программа 27-го тура чемпионата России

В первой встрече дня московский «Спартак» на своем поле примет самарские «Крылья Советов», матч пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется в 14:00 мск. Игра первой части чемпионата завершилась победой красно-белых со счетом 1:0. «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 26 матчах. «Крылья Советов» с 38 очками располагаются на седьмой позиции.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 27, 1.05.2022, 14:00 Спартак - Крылья Советов -

18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (или просто МКС), стоявший у истоков футбольного клуба «Спартак». Московская команда проведет первый домашний матч после празднования столетия. До этого красно-белые на выезде победили ЦСКА со счетом 1:0 в матче ¼ финала Бетсити — Кубка России, а также уступили в гостях «Ростову» (2:3) в игре 26-го тура РПЛ. 13 апреля пресс-служба «Спартака» сообщила, что клуб приготовил сюрприз для болельщиков, которые посетят игру с «Крыльями Советов».

В составе «Спартака» не сыграет защитник Павел Маслов, который продолжает восстановление от травмы. Также под вопросом участие полузащитников Квинси Промеса и Наиля Умярова, футболисты не принимали участие в последних встречах красно-белых. Защитник Никита Чернов, в первой части чемпионата выступавший за «Крылья Советов», пропустит встречу из-за перебора желтых карточек. Защитник самарской команды Гленн Бейл не сыграет из-за того, что получил красную карточку в матче прошлого тура против подмосковных «Химок».

Победная серия «Спартака» в матчах с «Крыльями Советов» насчитывает шесть встреч. В последний раз самарцы побеждали красно-белых на выезде 5 октября 2008 года, когда игра завершилась со счетом 1:0. На своем поле самарская команда выиграла у «Спартака» со счетом 4:0 1 декабря 2016 года.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 27, 1.05.2022, 19:00 Ахмат - ЦСКА -

ЦСКА в погоне за «Динамо»

Также в воскресенье ЦСКА на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», встреча начнется в 19:00 мск. Матч первой части чемпионата завершился домашней победой армейцев со счетом 2:0. ЦСКА с 47 очками в 26 играх занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, в случае победы московская команда обгонит идущий третьим «Сочи» (49) и сократит отставание от располагающегося на второй позиции «Динамо» до двух очков. «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка в 26 встречах.

В прошлом туре ЦСКА, обыграв дома «Динамо» (1:0), прервал серию из четырех матчей без побед во всех турнирах. «Ахмат» не может победить с 27 февраля, грозненская команда с тех пор потерпела пять поражений и дважды сыграла вничью. Последний раз «Ахмат» побеждал ЦСКА на выезде 19 марта 2017 года, тогда встреча завершилась со счетом 1:0. Восемь последних встреч армейцы выиграли с общим счетом 20:0.

В другом матче воскресенья «Химки» дома сыграют с «Уфой», игра начнется в 16:30 мск. Встреча первой половины чемпионата завершилась победой уфимской команды со счетом 3:2. «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 26 матчах. «Уфа» с 22 очками располагается на предпоследней, 15-й позиции.

Билеты на матч «Химки» — «Уфа» будут бесплатными. Член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков рассказал, что данная акция приурочена ко Дню весны и труда. «Решили сделать подарок всем жителям Химок и Подмосковья, чтобы они могли прийти и насладиться игрой любимой команды. Конечно, это одна основная цель, если эта акция вызовет интерес у наших жителей, то мы будем проводить подобные матчи периодически», — сказал Терюшков ТАСС.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 27, 1.05.2022, 16:30 Химки - Уфа -

«Химки» могут продолжить серию из шести матчей без поражений в РПЛ. Подопечные Сергея Юрана до этого победили «Крылья Советов» (4:1), ЦСКА (4:2), «Рубин» (3:2) и «Урал» (1:0) и сыграли вничью с «Сочи» (0:0) и «Нижним Новгородом» (0:0). «Уфа» подходит к игре с серией из трех встреч без побед. Уфимская команда проиграла «Сочи» (1:2) и «Уралу» (1:2), а также сыграла вничью с ЦСКА (1:1).