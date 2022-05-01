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10:48 (мск), источник: ТАСС

Огни на Дворцовой и праздник на улицах. Петербург отмечает очередное чемпионство «Зенита»

Сине-бело-голубые выиграли чемпионат России по футболу в четвертый раз подряд.

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Болельщики «Зенита» празднуют победу клуба в чемпионате России по футболу на улицах Санкт-Петербурга. Горожане украшают автомобили сине-бело-голубыми флагами, победные возгласы звучат на Невском проспекте, передает корреспондент ТАСС.

«Зенит» в субботу на своем поле со счетом 3:1 обыграл московский «Локомотив» в матче 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) и досрочно стал чемпионом России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Команда выиграла чемпионат России в четвертый раз подряд.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча поздравил петербуржцев и команду с победой. «Я думаю, все немного привыкли, но поверьте мне: выигрывать каждый год — это не так просто», — отметил он.

Победа «Зенита» окрасила город в сине-бело-голубые цвета. Сразу после матча около двух десятков болельщиков собрались на Дворцовой площади. В руках у многих из них были светящиеся шары, переливающиеся голубым цветом. Как рассказали корреспонденту ТАСС специалисты-газовики, в честь победы до 22:00 мск горели факелы Ростральных колонн. Вечером в субботу особую подсветку приобрели Дворцовый мост, Большой проспект Петроградской стороны, башня «Лахта центр».

Цвета «Зенита» мелькают и на дорогах города. Некоторые автомобилисты украсили свои машины сине-бело-голубыми флагами.

Праздник в Северной столице

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал корреспонденту ТАСС болельщик «Зенита» Александр, поддержать любимую команду на матч приехала вся его семья. «Жена обычно не ездит, но тут говорит: “Хочу увидеть, как наши ребята победят”. И вот — приехали», — сказал он.

Болельщики, празднуя четвертое подряд чемпионство, уже предрекают любимой команде победу в следующем сезоне. «Когда узнал, что “Динамо” свой матч проиграло, был очень рад, но сейчас я просто счастлив! Семак — огромный тренер, я буду ждать, что мы возьмем и следующий сезон», — поделился с корреспондентом ТАСС болельщик Сергей.

Праздновать победу, прогуливаясь по ночному Петербургу, решились немногие: в ночь на 1 мая температура воздуха в городе опустилась до плюс 3 градусов по Цельсию. Но, несмотря на порывистый ветер и холод, по Невскому проспекту проходят воодушевленные болельщики, закутанные в шарфы с логотипом петербургской команды. На Невском проспекте, передает корреспондент ТАСС, раздавались радостные возгласы: «Зенит»! Ура!".

Атмосфера праздника царит в Петербурге не только на центральных улицах. По информации корреспондента ТАСС, болельщики, смотревшие матч в одном из пабов на улице Коллонтай, после победы петербургской команды вышли на улицу и скандировали: «Зенит» — чемпион!".

Болельщики активно делятся впечатлениями от матча в социальных сетях. Соцсети пестрят сине-бело-голубыми цветами, люди публикуют фотографии со стадиона и делятся радостью от победы. «Всех петербуржцев и болельщиков нашей команды с красивой и заслуженной победой!» — написала одна из пользовательниц на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Четвертое подряд чемпионство

«Зенит» набрал 61 очко в 27 матчах и за три тура до окончания чемпионата стал недосягаемым для идущего вторым «Динамо», на счету которого 52 очка после 27 встреч. В субботу «Динамо» дома уступило екатеринбургскому «Уралу» со счетом 2:3. В случае равенства очков «Зенит» будет выше «Динамо» из-за результатов в личных встречах.

«Зенит» стал чемпионом России в четвертый раз подряд, всего на счету клуба из Санкт-Петербурга восемь побед (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022) и одна победа в чемпионате СССР (1984). «Зенит» является обладателем Кубка СССР, четырехкратным обладателем Кубка России, шестикратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка премьер-лиги. В 2008 году «Зенит» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. Команда из Санкт-Петербурга занимает второе место по количеству титулов чемпиона России, чаще чемпионат России выигрывал только московский «Спартак» (10).

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