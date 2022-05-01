«Гниль, фуфло, позорник». Скандал Дзюбы и Генича затмил золото «Зенита»: что случилось и кто на самом деле «фу»?

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в мае 2021 года заключили интересное пари. Касалось оно нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева — зимой, спустя полгода, он перешел в «Зенит», а тогда наколотил 40 мячей в ФНЛ. Генич ставил на то, что в Премьер-лиге форвард забьет за сезон минимум восемь голов, Дзюба — что не больше семи.

Подробности комментатор раскрыл в эфире «Матч Премьер»: На деньги спорить было бессмысленно и неинтересно, и я ему сказал: «Давай тот, кто проигрывает, исполняет желание». Он сказал: «Ну, хорошо».

Когда Сергеев подбирался к этой отметке в восемь мячей, я все думал, что же такое вот придумать, чтобы Дзюба это исполнил. У меня есть мыслишка, особенно сейчас, ввиду последних событий, связанных со мной и «Спартаком». Я думаю, как бы Артема здесь подловить.

Хочу, чтобы он надел под игровую майку «Зенита» белую футболку с моей фотографией и надписью «Спартак», разбань Генича«. И когда он забьет, то поднимет, чтобы все увидели».

В «Коммент.News» Генич конкретизировал — в связи с тем, что «адвокаты, защитники Артема ставят под сомнение легитимность спора»: «Это было на юбилее Слуцкого в мае. Есть огромное количество свидетелей». Константин допустил, что сменит желание — и предложил зрителям придумать новое: «Многие считают, что это некорректно по отношению к Артему».

В «золотом» матче с «Локомотивом» забил свой девятый мяч в этом сезоне (а вдобавок отдал голевой пас). После финального свистка у Дзюбы спросили о споре с Геничем. Ответ максимально жесткий:

«Мы не спорили на что-то. Константин Генич как желтая пресса. Журналист, с которым мы разговаривали тет-а-тет, раздул космическую историю, чтобы привлечь к себе внимание. Для меня это позорно. То, как Генич себя ведет, это фу! Правильно, что “Спартак” его забанил. Я бы тоже его забанил!».

«Дзюба — фуфло! Позорник», — написал в ответ Генич в своем телеграм-канале. И добавил позже: «Вокруг было человек 10, какой тет-а-тет?! И он САМ предложил спор. А теперь — “фу”.

В телеэфире комментатор перевел разговор в совсем жесткое русло: «Это мерзковато с его стороны. Лично для меня такого футболиста, такого человека, как Артем Дзюба, с этой минуты больше не существует».

«Это первый человек, который обвинил меня в желтизне. Я вообще не склонен к категоричности и оскорблениям, но то, как повел себя сейчас Артем, который сказал, что “Спартак” правильно меня забанил… Пусть он меня забанил, но он фуфло. Просто фуфло. Наш спор — это своего рода шоу. Российскому футболу его, может быть, недостает, таких элементов, когда журналист спорит с капитаном сборной на игрока, в которого кто-то не верит. На тот момент это был честный спор, который нужно было по-мужски принять.

То, что сказал Артем, — это гниль. Теперь я прекрасно понимаю, почему тебя хейтят и ненавидят большинство болельщиков".

***

О споре Дзюбы и Генича стало известно в начале сезона. Сергеев в осеннем интервью Дмитрию Дерунцу рассказывал, что в курсе пари. На реплику о том, что Артем в него не верит, Иван отреагировал с улыбкой: «Может, из-за того, что я ни разу не играл в Премьер-лиге [до этого сезона], дебютировал в 26 лет. Могу Константину Геничу выиграть приз».

Странно, что Дзюба этого не заметил. После чемпионства он высказался об объекте спора: «Мне кажется, Ване Сергееву самому неудобно. Я его до этого не видел и не знал, я рад, что он хороший футболист и забивает голы, я за него прямо переживал».

«Рядом с нами, когда мы спорили, было огромное количество людей. Это не приватный был спор, и многие люди это слышали, — добавил Генич. — То, что он говорил про Ивана Сергеева… Сейчас он говорит, что Ваня такой хороший нападающий, но тогда он говорил такое, что если бы он воспроизвел сейчас, то ему бы мало не показалось».

***

Перед Новым годом выяснилось: Дзюба забанил Генича в известной социальной сети — именно на фоне спора. Оказывается, они не общались с того самого спора на празднике у Слуцкого — ни лично, ни онлайн.

«На днях обратил внимание, что у меня давно в ленте нет Дзюбы. Думаю: “Может, он забросил страничку?” Зашел в его профиль и выяснил, что я в блэк-листе. Поэтому связь с ним потеряна, — говорил Генич. — С переходом Ивана в “Зенит” наш с Дзюбой спор приобретает новые краски. Будет очень смешно, если Артем в итоге покинет команду, а Сергеев в нее придет». Спор о Сергееве Генич назвал «принципиальным моментом».

Уточим, да, тогда ходили слухи об уходе Дзюбы из «Зенита»: контракт вот-вот истекает, для его продления Артему требовался провести определенный процент матчей за «Зенит» — эта планка и сейчас от нападающего уплывает, впрочем, из команды Артем не ушел и стал с ней чемпионом.

Sport24 уже обращал внимание на острые комментарии Генича о Дзюбе. Комментатор называл Артема «немножко токсичным»: Многие специалисты кулуарно отзываются о нем не всегда по-доброму".

О блокировке стороны Артема Дзюбы сообщали многие журналисты, блогеры (например, игроки «Амкала») и даже целые медиа. После Евро-2020 Дзюбе решил написать в директе Василий Конов — но выяснил, что забанен, хотя даже не был подписан на форварда, а в соцсетях не высказывался о нем резко. Следом в бане у Дзюбы обнаружило себя издание «Чемпионат», после шуток в соцсетях в блок попал и аккаунт Sports.ru. Для профиля Sport24, разумеется, Дзюба уготовил ту жу судьбу.

***

О кейсе Артема и Генича емко высказался Андрей Аршавин: "Желтый ли для меня Генич журналист? Вообще он для меня красно-белым был, потом перекрасился в краснодарского. Ну, он мечется.

Если они поспорили, может, правда и на стороне Артема, что не надо раскрывать приватные беседы. Но раз это вышло на поверхность, нужно закрепить то, на что поспорили, и Артему это сделать, это будет прикольно".

Коллегу Генича поддержал Дмитрий Шнякин: "Вместо того, чтоб экзотично исполнить, поиронизировать, сделать мини-шоу (в чем Дзюба силен), Артем превратил невинный спор в выливание говна на своего приятеля.

Я уж не говорю о пацанских и мужицких принципах, которые Дзюба тоже любит куда-нибудь вкрутить. Ведь не по-пацански-то вышло, спор проиграл…

Опять вспомнил ту историю из Сан-Марино. Ну кричат там что-то пьяные куражные фаны. Ну не забил ты. Ты ж главный футбик страны! Ну подойти, поаплодируй иронично, даже подхвати их оскорбления в твой адрес. Или промолчи. Заценили бы люди, ведь самоирония — пуленепробиваемый щит. Но в ответ обиды и жалобы. Поражаюсь, конечно".

***

Дзюба не в первый раз на кого-то обижается — и даже показывал, что умеет делать это красиво. Пример — разрыв с Роберто Манчини: Артем не скрывал своего раздражения итальянцем в «Зените» (и позже озвучил его медиа), «Зенит» пытался пристроить колючевого нападающего. Вячеслав Малафеев объяснил отсутствие Дзюбы на сборах «Зенита» «медицинскими показателями», на что Дзюба ответил фото из тренажерного зала с хэштегом «здоровкаклев». Вскоре он отбыл в аренду в «Арсенал» — и порядочно забил за Тулу (в том числе «Зениту») и обеспечил себе место в заявке на чемпионат мира, сделавший в итоге Дзюбе славу.

В этот раз понять Дзюбу крайне трудно. Спор заключен не «тет-а-тет» — это явно готов подтвердить не один Генич. Неловкость за Сергеева тоже слабо обоснована: Ваня не выглядит опечаленным.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rAg_yF5A8xU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Неясно также, предпринимал ли Артем какие-то усилия для того, чтобы Генич не «раздул космическую историю». Вряд ли Константин вообще выносил историю в паблик или в принципе напоминал о споре, если бы Артем попросил о приватности. Нет, все, о чем мы знаем — очередной блок в инстаграме.

В интервью, где досталось Геничу, Дзюба «Матчу» не отказал — то есть, медийности («желтизны») не избегал, на канал санции не распространял: это личная вендетта.

Константин тоже попадал в неловкие ситуации в медиа — в том числе недавно с Мейсоном Гринвудом и насилием. И тоже довольно чувствителен: о банах в твиттере Константина слагают легенды. Сыграла роль и клубная принадлежность, которую упомянул Аршавин. Вполне вероятно, спор с другим комментатором Дзюба воспринимал бы иначе.

Теперь же сливу Артема трудно подобрать оправдание. Артем сам подал ситуацию так, будто Генич рассказал не о дружеском споре, а о каком-то компромате. Дошло до того, что Константин раскрыл подробности: Дзюба нелицеприятно высказывала о Сергееве у того за спиной, из-за чего и родился спор. Артем (почему-то) рассчитывал, что пари останется в тайне, а разглашать детали некрасиво — речь тут, видимо, именно о характеристиках Сергеева, которые теперь Дзюбе припоминают.

И Артем все еще мог сгладить положение, хотя бы просто не усугублять его. Но сам пошел по другому пути.

Можно было бы надеется, что в следующий раз он будет аккуратнее — интервью и так минимум, теперь и в личном общении Дзюба станет деликатнее. Более вероятно другое: Артем еще больше замкнется в себе и своем пузыре, его оппоненты — в своем. Дзюбу в последнее время обсуждали в контексте сложных отношений с Карпиным, с «Зенитом» — могли бы переключиться на золото и вклад в него (Артем лучший бомбардир), а теперь на повестке Генич и Сергеев.

И это выбор самого Артема.