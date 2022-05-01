Как прервать гегемонию «Зенита»? Бюджет и состав решают далеко не все
Конкурентам петербургского клуба нужно меняться.
Конкурентам петербургского клуба нужно меняться.
«Зенит» забрал золото четвёртый год подряд. Это действительно уже напоминает гегемонию «Спартака» во второй половине 1990-х и начале 2000-х, когда команда Олега Романцева становилась чемпионом шесть сезонов подряд. Теперь при обсуждении интриги РПЛ главный вопрос звучит так: кто, когда и при каких условиях сможет остановить доминирование петербургского клуба?
«Зенит» объективно сильнейший по игре в последние четыре года. Достаточно взглянуть на статистику матчей команды при Сергее Семаке против московских команд, чтобы признать это. Четыре представителя столицы — сильнейшие конкуренты сине-бело-голубых. По крайней мере, с точки зрения бюджетов и составов. Впрочем, неправильно ставить знак равенства между деньгами и результатами. Будь всё так просто, «Зенит» не пролетал бы мимо Лиги чемпионов в последних трёх сезонах до прихода Семака при трёх разных тренерах — Андре Виллаш-Боаше, Мирче Луческу и Роберто Манчини. Если бы трансферы вкупе с высокими зарплатами гарантировали чемпионство, мы бы не увидели, например, побед «Лилля» в Лиге 1 или «Спортинга» в чемпионате Португалии в прошлом сезоне. Факторов, влияющих на создание чемпионской команды, намного больше.
«Зенит» лидирует в российском футболе по многим причинам. Тут и доверие тренеру, который эффективно работает и не допускает длительных спадов (максимум — два-три матча). Тут и внятная трансферная политика даже без дорогостоящих покупок российских игроков. Ориентация на конкретный, проверенный рынок легионеров: то, что ставка на бразильцев приносит успех, доказали в своё время и «Шахтёр», и ЦСКА с дуэтом Карвальо — Вагнер Лав в победном Кубке УЕФА. Тут и организация дела в целом: все в клубе стараются работать на команду, а не против неё, что иногда случается у зенитовских преследователей. Если вспыхивают какие-то конфликты, они так или иначе быстро гасятся.
Вот в чём прежде всего проигрывают конкуренты «Зениту». И чем ближе они будут к петербуржцам по организации дела, тем выше окажутся их шансы на прерывание гегемонии команды Семака.
Лучший пример — «Динамо». Руководители московского клуба дали спокойно творить Сандро Шварцу и Желько Бувачу, подписывают качественных новичков в рамках возможностей и создали позитивный образ молодой команды. Поэтому «Динамо» почти до самого финиша чемпионата оставалось в «золотой» гонке, несмотря на превосходство сине-бело-голубых в бюджете, и, возможно, выиграет Кубок России. Динамовцам бы чуть больше опыта борьбы за чемпионство (здесь «Зенит» тоже имеет преимущество над остальными), да ещё пару мощных трансферов. Тогда бело-голубые наверняка возьмут титул. Не исключено, что это произойдёт уже в будущем сезоне.
У других же клубов менеджмент такой, что наивно рассуждать о борьбе за чемпионство. В «Спартаке» руководители конфликтуют между собой или с тренерами и покупают дорогостоящих новичков, которых просто не понимают, как использовать. Насколько оправдали себя приобретения Гуса Тиля за € 18 млн, Алекса Крала за € 12 млн, Педро Роши за € 12 млн, Софьяна Ханни за € 8 млн и даже Виктора Мозеса за € 5 млн и Резиуана Мирзова за € 4 млн? Очевидно, что можно было эффективнее распорядиться € 70 млн за последние пять лет. Для сравнения, «Зенит» забрал Дугласа Сантоса из второй Бундеслиги и Клаудиньо из чемпионата Бразилии за € 12−13 млн. При этом сумасшедших зарплат им не положили. А что касается «подъёмных» и агентских, то, по приведённой недавно статистике, «Спартак» за этот период потратил больше любого другого российского клуба на выплаты агентам. При грамотной трансферной деятельности на € 70 млн купили бы пятерых игроков такого уровня.
ЦСКА мешают развиваться свои противоречия в руководстве. Кроме того, были вопросы и по селекции (одни только трансферы Адольфо Гайча и Бруно Фукса на € 17 млн за двоих чего стоят!), и по выбору тренера. Вероятно, в клубе рассчитывали, что ставка на своего бывшего игрока Алексея Березуцкого сыграет так же, как ставка «Зенита» на Семака. Но с Березуцким риск изначально был выше, так как он не имел опыта работы главным. Семак до «Зенита» вывел «Уфу» впервые в её истории в еврокубки.
В «Локомотиве» тренеров в последние годы убирают едва ли не на пике их достижений, плюс к тому резко сменили модель развития клуба. Команда потеряла группу качественных игроков, появилось много молодёжи. Фигура Марвина Комппера как коуча тоже вызывает вопросы. Чем он заслужил назначение в «Локо»? Помимо того, что присутствовал в бригаде Ральфа Рангника. Если даже Комппер окажется топ-тренером, на строительство чемпионской команды потребуется время — молодым игрокам нужно созреть. А ведь именно железнодорожники выиграли последнее чемпионство до начала эпохи «Зенита» Семака, и тогда казалось, что «Локо» ещё долго будет конкурентом петербуржцев.
Мог бы, наверное, завершить «золотую» серию «Зенита» и «Краснодар». Хотя с философией «красота игры важнее результата» это изначально сделать непросто. Сегодня же, когда уехали все классные легионеры, а Сергей Галицкий попал в непонятное финансовое положение, «Краснодару» необходимо думать о другом — выживании клуба.
Рано или поздно гегемония Санкт-Петербурга прервётся. Чемпион сменится тогда, когда кто-то другой будет соответствовать первому месту и как клуб, и как команда. Но с этим у конкурентов слабовато. Поэтому пока на троне заслуженно останется «Зенит».
Анатолий Романов