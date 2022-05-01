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14:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» вышел на матч с «Крыльями» в специальных майках в память о легендах клуба

Московский «Спартак» вышел на матч 27-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» в специальных майках, которые посвящены ушедшим из жизни легендам клуба.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний матча против “Крыльев” наша команда вышла в специальных майках. На спинах игроков — фамилии 11 ушедших спартаковцев, которые провели за наш клуб наибольшее число игр.

Список легенд: голкипер Владимир Маслаченко, защитники Геннадий Логофет, Василий Соколов, Анатолий Крутиков, полузащитники Фёдор Черенков, Игорь Нетто, Алексей Парамонов, Михаил Булгаков, нападающие Галимзян Хусаинов, Николай Осянин, Анатолий Ильин.

Перед стартовым свистком в их память объявлена минута молчания», — сообщает пресс-служба «Спартака».

Напомним, сегодня, 1 мая, «Спартак» встречается с «Крыльями Советов» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Игра проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

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