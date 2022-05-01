Сила «Зенита» — в его легионерах. Малком стал русским, а Дуглас — отцом всех бразильцев

«Зенит» — чемпион! Петербург четвёртый год подряд берёт золото, и это очередной повод найти ключевые моменты, в которых команда Сергея Семака опередила оппонентов.

Помимо объективных причин первого порядка (стабильное финансирование, дорогие трансферы, большое количество сыгранных сборников), я бы выделил ещё одну. Одна из особенностей игры «Зенита» в этом сезоне — повышенное влияние легионеров на результат. Как в отдельно взятых матчах, так и на дистанции. Сильные легионеры остались, причём в полном составе. Это сделало и без того сильный и лидирующий «Зенит» ещё мощнее.

С одной стороны, есть «Рубин»: оттуда уехали все ключевые иностранцы, и команда Слуцкого опустилась к зоне вылета, уступила в Кубке «Енисею» и получила разгромные поражения (из последнего — домашние 0:6 от «Сочи»).

С другой стороны — «Зенит». Опытные легионеры, уже бравшие чемпионство с Петербургом, плюс новичок Юри Алберто обезопасили команду от чемпионской гонки с «Динамо» и как результат — команда максимально спокойно завершила сезон.

Золото — за три тура до конца. Выезд к «Спартаку» — расслабленный и без турнирной мотивации (а значит, можно будет поиграть в футбол с максимальным удовольствием). Таким комфортным получился финиш «Зенита». Во многом благодаря тем самым легионерам, которые усиливают разницу в классе между Питером и всеми остальными. Те самые легионеры.

Малком — 8 голов, 6 голевых передач

Лучший сезон бразильца за три года в России (4+1 и 3+3 в предыдущих). Во-первых, стабильный и практически без повреждений. Во-вторых, у Малкома появилась полноценная бразильская компания (и ему в ней комфортнее). В-третьих, сам игрок говорит, что у него и команды банально стало больше опыта совместных матчей.

Как результат — важные голы в чемпионском и предчемпионском матчах (в ворота «Локо» и «Краснодара») и ещё одно уникальное достижение: забил сотый гол бразильцев за «Зенит» в чемпионате России. А ещё бразилец — лучший в «Зените» по продвижению мяча в штрафную. Благодаря его усилиям у Ивана Сергеева и Юри Алберто больше работы на острие.

Другой важный момент — Малком освоился в России и даже говорит, что стал русским. Кажется, это ему также помогает быть полезнее «Зениту» на поле и в раздевалке.

А вот его недавний ответ про игру в минус 12 градусов в Самаре.

«Молился, чтобы не отморозить себе что-нибудь! Шутка. На самом деле, не припомню, чтобы за три года в России испытывал нечто подобное — жуткий дубак, ветер, лицо обжигает от мороза, просто кошмар». Малком полузащитник «Зенита»

Клаудиньо — 8 голов (1 с пенальти) и 4 голевые передачи

Малком стал более прагматичным игроком: забивает важные голы, насыщает передачами зону атаки. В его движениях больше пользы и чуть меньше изящества.

За красоту и кружева с мячом в большей степени теперь отвечает Клаудиньо — так что со старта этого сезона в играх «Зенита» добавились дальние удары, в том числе по девяткам (вспомните гол полузащитника в домашнем матче с «Ростовом»). И импровизация, доступная лишь выросшему на видео с Роналдиньо бразильцу. Клаудиньо как раз увлекался такими просмотрами и занимался футзалом, так что теперь моментально принимает решения на поле и использует дриблинг даже на ограниченном пространстве.

А ещё Клаудиньо — лучший в «Зените» по продвижению мяча в финальную треть поля. Конкретная польза + визуальная красота = Клаудиньо в этом сезоне сделал «Зенит» лучше.

Юри Алберто — 4 гола и 1 голевая передача

Нападающий перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно и вышел на поле в первой же игре с «Бетисом» — уже тогда прояснилось, что их связка с Сергеевым умеет создавать (скидки, пятки, удары из неожиданных позиций). В первой игре РПЛ — гол «Рубину». Первая игра в Кубке — 2+2 в ворота «КАМАЗа».

По скорости (передвижение по полю и принятие решений) — это замена уехавшему в Германию Сердару Азмуну. По игре головой и борьбе — альтернатива отходящему в запас Дзюбе. Другими словами, зимой нападение «Зенита» стало гораздо сильнее. Спасибо связке Алберто — Сергеев.

Дуглас Сантос — 2 голевые передачи

Осенью, перед важными матчами Лиги чемпионов, я подробно писал о Дугласе: его непростой судьбе, победе над травмами и важнейшей роли для безопасности ворот «Зенита».

А ещё Дуглас — батя для зенитовских бразильцев. Вожак легионеров в раздевалке и тот, кто скрепляет коллектив. Иногда — носит капитанскую повязку, постоянно — делится с партнёрами опытом и не даёт им вальяжно относиться к работе.

Дуглас — это заявка на звание легенды «Зенита», сравнимой по уровню уважения с Доменико Кришито или Браниславом Ивановичем.

Вендел — 3 гола и 3 голевые передачи

Просто стабильно играющий легионер: идёт в отбор, помогает в опорной зоне, бьёт издалека и много бегает. Вендел стал менее визуально ярким (реже прокидывает соперников при помощи финтов), но по цифрам проводит успешный сезон.

Из нового — бразилец в этом сезоне играет грубее (4 жёлтые и 1 красная), тогда как за 15 матчей прошлого получил лишь одну жёлтую.

Вильмар Барриос — 1 голевая передача

Колумбиец — ветеран «Зенита» и взял с Семаком все четыре чемпионства. Где он — там цепкость и ловкость в центре поля. Вовремя выставленные ноги, подкаты, спасения и передачи. А также гениальный матч на «Стэмфорд Бридж» — когда колумбиец из-за проблем с визой прилетел позже других и провёл фантастически самоотверженный матч.

Это, конечно, не про РПЛ, но ещё один повод восхититься Барриосом.

«Зенит» — чемпион. Всех причастных — с победой!