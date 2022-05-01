«Спартак» одержал первую волевую победу в сезоне Российской премьер-лиги

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Московский «Спартак» победил самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1 в домашнем матче 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги и поднялся на девятое место в турнирной таблице.

В составе «Спартака» голы забил Александр Соболев (61-я минута, с пенальти, 83). У «Крыльев Советов» отличился Юрий Горшков (30, с пенальти).

«Спартак» провел первый домашний матч после того, как 18 апреля клуб отметил столетие. Перед началом встречи ветераны «Спартака» разных поколений совершили круг почета вокруг поля «Открытие банк арены». Футболисты «Спартака» вышли на поле в специальных футболках, на которые были нанесены фамилии ушедших из жизни игроков, проведших наибольшее количество матчей за клуб, — Владимира Маслаченко, Геннадия Логофета, Василия Соколова, Анатолия Крутикова, Федора Черенкова, Игоря Нетто, Алексея Парамонова, Михаила Булгакова, Галимзяна Хусаинова, Николая Осянина и Анатолия Ильина. Перед началом встречи была проведена минута молчания в память об ушедших футболистах «Спартака».

Впервые с 19 марта в воротах «Спартака» сыграл Александр Селихов, у которого ранее было обнаружено повреждение. Защитники «Спартака» Самюэль Жиго и Георгий Джикия получили восьмую и четвертую желтые карточки соответственно и будут дисквалифицированы на следующий матч против екатеринбургского «Урала», также матч пропустит полузащитник Кристофер Мартинс, получивший четвертую желтую карточку в сезоне. Нападающий «Спартака» Квинси Промес появился на поле впервые с 2 апреля, когда красно-белые проиграли московскому «Локомотиву» со счетом 0:1.

«Спартак» одержал седьмую победу подряд над «Крыльями Советов» в разных турнирах. Последнюю победу над красно-белыми самарцы одержали в 2016 году со счетом 4:0. «Спартак» одержал первую волевую победу в сезоне, красно-белые оставались единственной командой в чемпионате, которой не удавалось это сделать.