«Спартак» не вылетит в ФНЛ напрямую
«Спартак» точно не опустится ниже 14-го места по итогам сезона РПЛ. Сегодня команда Паоло Ваноли обыграла «Крылья Советов» (2:1) и набрала 34 очка после 27 туров РПЛ.
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
«Спартак» точно не опустится ниже 14-го места по итогам сезона РПЛ. Сегодня команда Паоло Ваноли обыграла «Крылья Советов» (2:1) и набрала 34 очка после 27 туров РПЛ.
Тульский «Арсенал» и «Уфа», идущие на 16-м и 15-м месте в таблице соответственно, набрали 21 и 22 очка. Обе команды провели на игру меньше, чем «Спартак», но благодаря сегодняшней победе красно-белые оторвались на 13 и 12 баллов соответственно за 3 тура до конца чемпионата.
В этом сезоне у «Спартака» положительная статистика личных встреч с «Уфой» — победа и ничья. Поэтому даже в случае равенства очков между командами московский клуб будет находиться выше в таблице.
В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уралом».