«Спартак» не вылетит в ФНЛ напрямую

Тульский «Арсенал» и «Уфа», идущие на 16-м и 15-м месте в таблице соответственно, набрали 21 и 22 очка. Обе команды провели на игру меньше, чем «Спартак», но благодаря сегодняшней победе красно-белые оторвались на 13 и 12 баллов соответственно за 3 тура до конца чемпионата.