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17:26 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак» не вылетит в ФНЛ напрямую

«Спартак» точно не опустится ниже 14-го места по итогам сезона РПЛ. Сегодня команда Паоло Ваноли обыграла «Крылья Советов» (2:1) и набрала 34 очка после 27 туров РПЛ.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Тульский «Арсенал» и «Уфа», идущие на 16-м и 15-м месте в таблице соответственно, набрали 21 и 22 очка. Обе команды провели на игру меньше, чем «Спартак», но благодаря сегодняшней победе красно-белые оторвались на 13 и 12 баллов соответственно за 3 тура до конца чемпионата.

В этом сезоне у «Спартака» положительная статистика личных встреч с «Уфой» — победа и ничья. Поэтому даже в случае равенства очков между командами московский клуб будет находиться выше в таблице.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уралом».

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2:1
Первый тайм: 0:1
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