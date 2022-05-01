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16:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» был ужасен полматча с «Крыльями», но победил. Теперь красно-белые точно избегут стыков

Первая в сезоне волевая победа.

Спартак
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

То, что «Крылья Советов» в данный конкретный момент времени команда намного более сыгранная, цельная и, проще говоря, сильная, чем «Спартак», было понятно еще до матча. Достаточно просто посмотреть в турнирную таблицу — к 27-му туру она вполне отражает уровень команд. Но то, что все будет настолько плохо в первом тайме, не ожидали, наверное, самые пессимистичные болельщики красно-белых и их хейтеры.

В марте и начале апреля казалось, что «Спартаку» не хватает совсем немного, чтобы забирать победы в «своих» матчах. А то самое немного — это мысль, креатив, тонкие нестандартные ходы. Не отпускало ощущение, что им бы еще полузащитника думающего, и можно что-то строить и развиваться, потому что база есть.

Олицетворением того «Спартака» был Хлусевич. Бегущий, старательный, динамичный — но с чудовищным, если не с нулевым, КПД в завершающей стадии. Вся подготовительная работа просто на ура, но когда нужно что-то решить — отдать пас или пробить, то сразу проблемы. Но, в принципе, это поправимо: в свое время Олег Романцев сделал большого футболиста из примерно такого же Валерия Карпина.

И, в принципе, неделю назад против «Ростова» красно-белые смотрелись не так уж плохо — не идеально, но вопросы скорее к реализации, да и оба пенальти — результат неаккуратности. Но то, что было на поле в первом тайме против «Крыльев» — совершенно невыносимо. Ладно мысль и креатив — не просматривалось ни динамики, ни желания, вообще ничего. Какие-то 11 случайных людей в красных футболках, которых не объединяет вообще ничего и которые ждут, чтобы поскорее разойтись. Да, 11-метровый — очередной несчастный случай, но и без него «Крылья» могли спокойно забивать один-два гола.

Но какое-то самолюбие у людей в красных футболках все же нашлось. После перерыва у «Спартака» появилась — нет, не игра, — но хотя бы желание, движение и здоровая агрессия. Этого оказалось достаточно, чтобы и сравнять счет. Тоже с пенальти, который заработал Николсон (ямаец, кстати, несмотря на ужасную реализацию в кубковом дерби с ЦСКА, в целом оставляет впечатление футболиста обученного и обладающего интеллектом).

Удручающее впечатление, оставшееся после первого тайма, было, конечно, немного сглажено. Более того, «Спартак» даже добился первой в сезоне волевой победы, запихав — по-другому и не скажешь — второй мяч в ворота «Крыльев». Но, тем не менее, футболист матча в составе «Спартака» — не сделавший дубль Соболев, не хорошо вошедшие в игру Николсон или Промес, а Селихов, вернувшийся в ворота после травмы и сделавший после перерыва два важнейших сейва при счете 1:1.

А радость после второго гола с забегом Селихова и Паоло Ваноли в кучу-малу за воротами «Крыльев» — она, с одной стороны, вызывает позитивную улыбку, с другой — немного снисходительную. Кажется, что даже недавняя победа над ЦСКА в дерби не вызвала столько эмоций. Впрочем, то, что «Спартак» все же сумел оттолкнуться от дна (а то, что это дно, понимала и сами игроки, и высказывание Соболева про безобразие в интервью в перерыве это показывает) и всплыть — позитивный сигнал для команды перед финишем сезона и полуфиналом Кубка. Иногда такие победы переламывают ход событий.

Случится ли это со «Спартаком» — неизвестно, а вот то, что красно-белые избегут стыковых матчей — это точно. Такие вот нынче скромные радости у красно-белых.

Спартак
2:1
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
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