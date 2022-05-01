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18:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Уфа» сыграла вничью с «Химками», Агаларов забил 18-й гол в РПЛ

ХИМКИ (Московская область), 1 мая — РИА Новости. Подмосковный футбольный клуб «Химки» сыграл вничью с «Уфой» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Химки
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Источник: РИА "Новости"

Матч в Химках завершился со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Илья Кухарчук (31-я минута), счет сравнял лучший бомбардир чемпионата Гамид Агаларов (90+2, пенальти), для которого этот гол стал 18-м в текущем первенстве.

«Химки» с 12-й минуты играли вдесятером: с поля был удален защитник Эльмир Набиуллин. После финального свистка за разговоры с арбитром красную карточку получил главный тренер подмосковной команды Сергей Юран.

«Химки» продлили серию без поражений до семи матчей и с 29 очками в 27 встречах идут 11-ми в таблице РПЛ. Команда из столицы Башкортостана располагается на предпоследнем, 15-м месте с 23 очками в 27 матчах.

В следующем туре подмосковный клуб сыграет 7 мая на выезде с чемпионом — петербургским «Зенитом». «Уфа» на следующий день примет «Ростов».

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