«Уфа» сыграла вничью с «Химками», Агаларов забил 18-й гол в РПЛ

Матч в Химках завершился со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Илья Кухарчук (31-я минута), счет сравнял лучший бомбардир чемпионата Гамид Агаларов (90+2, пенальти), для которого этот гол стал 18-м в текущем первенстве.

«Химки» с 12-й минуты играли вдесятером: с поля был удален защитник Эльмир Набиуллин. После финального свистка за разговоры с арбитром красную карточку получил главный тренер подмосковной команды Сергей Юран.

«Химки» продлили серию без поражений до семи матчей и с 29 очками в 27 встречах идут 11-ми в таблице РПЛ. Команда из столицы Башкортостана располагается на предпоследнем, 15-м месте с 23 очками в 27 матчах.