ЦСКА проиграл «Ахмату» в матче РПЛ

Встреча прошла в воскресенье, 1 мая, и завершилась со счетом 2:0 в пользу грозненского клуба. В составе хозяев первый мяч в начале второго тайма забил Даниил Уткин, в концовке матча преимущество «Ахмата» удвоил Бернард Бериша.

«Ахмат» прервал серию из семи матчей без побед, набрал 35 очков и вышел на восьмое место в чемпионате страны. В активе армейцев 47 очков, команда находятся на четвертой позиции.