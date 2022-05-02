Литвинов: Прекратить гегемонию «Зенита»? Может, даже в следующем сезоне у нас получится

— Сейчас все команды понимают, что в «Зените» очень сильный подбор игроков. Реально звезды — люди, которые играли в «Барселоне». И иностранцы, которые приехали из сильных клубов. Я думаю, что все возможно. Может, даже в следующем сезоне у нас получится. Самое главное сейчас — найти свою игру и понять, как мы должны доминировать и играть с позиции победителя. Тогда возможно, что мы прекратим это.