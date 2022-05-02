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12:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Литвинов: Прекратить гегемонию «Зенита»? Может, даже в следующем сезоне у нас получится

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» предположил, кто может прекратить доминирование «Зенита» в чемпионате России.

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Источник: РИА "Новости"

— «Зенит» стал досрочным чемпионом. Одна команда занимает первое место на протяжении четырех лет. Есть понимание, почему никто не может нарушить гегемонию?

— Сейчас все команды понимают, что в «Зените» очень сильный подбор игроков. Реально звезды — люди, которые играли в «Барселоне». И иностранцы, которые приехали из сильных клубов. Я думаю, что все возможно. Может, даже в следующем сезоне у нас получится. Самое главное сейчас — найти свою игру и понять, как мы должны доминировать и играть с позиции победителя. Тогда возможно, что мы прекратим это.

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Крылья Советов
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