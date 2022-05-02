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12:14 (мск), источник: Sport24

Мостовой: Слуцкий не подаст в отставку. Такие люди так не поступают, они оправдываются

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой порассуждал о проблемах «Рубина» и ответственности за них главного тренера команды Леонида Слуцкого.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Казанцы на днях потерпели худшее поражение в своей истории, проиграв «Сочи» на своем поле со счетом 0:6. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице.

«Хочется сказать про “Рубин”. Он, конечно, удивляет. Прежде всего, удивляет тем, что команда катится вниз, причем, катится, катится, а про нее мало кто что говорит. Все время оправдывают: там ничего, там уехали иностранцы, там проблемы. Ну, они, во-первых, у всех уехали, кроме “Зенита”, “Спартака” и ЦСКА.

А так-то там побед нет, ничьих нет, команда почти уже в зоне вылета. Если завтра кто-то выиграет — уже в переходных. Представляете, с таким бюджетом, с такими условиями шикарными, как в Казани, команда неуправляемая. Главная проблема там в главном тренере. Даже кто-то из агентов сказал, что основная проблема в главном тренере, он должен сам сказать, мол, я ухожу, и все. Но этого он не сделает, потому что такие люди так не поступают, они будут оправдываться, говорить, и потом как всегда на нет», — написал Мостовой в телеграме.

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