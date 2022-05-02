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10:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Гладилин: Ваноли не «Спартак» тренирует, а тренируется на «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о наставнике красно-белых Паоло Ваноли после матча 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«Ваноли — это молодой специалист и я не могу понять, что у него в голове. Он меняет тактику, схемы игры, показывает эмоции. Он как ребёнок прыгал, когда “Спартак” забил второй мяч “Крыльям”. Для него результат был очень важен, потому что в случае поражения команда оказывалась бы в зоне борьбы за выживание. Победа сняла этот вопрос.

Моё отношение к Ваноли как к специалисту? Я пока не пойму его, чего он хочет. Даже в защите. То Кофрие играет, то Литвинов. На флангах и в атаке то же самое. У него нет костяка. То Соболев сидел в запасе, то Николсон. Но в средней линии нет игры. Не хватает футболистов созидательного плана, поэтому приходится биться. Нет поставленной игры, особенно в середине поля. А это основное — хребет команды. Всё меняется постоянно. Идёт стихийная борьба, а не наигранные комбинации. Поэтому и результат такой: то выигрывают, то проигрывают. Как только у команды нет самоотдачи и сверхусилий, начинаются проблемы. Причём с любым соперником.

Надо определиться с костяком. В сильных клубах так серьёзно не дергают состав. Только из-за травмы или переутомления происходит ротация. А здесь позиции меняются постоянно. Это создаёт сложности. Ваноли не “Спартак” тренирует, а тренируется на “Спартаке”. Не скажу, что он не понимает футбол, но не знает, что с такими исполнителями делать. Сейчас команда обезопасилась от турнирных проблем, но я не думаю, что в дальнейшем мы увидим что-то яркое в её исполнении», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол. Ру».

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2:1
Первый тайм: 0:1
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