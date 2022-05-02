Ретро-форма «Спартака» застряла в другой стране. Клуб надеется, что ее доставят

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал в интервью «СЭ», что клуб может провести матч в ретро-форме, но пока возникают проблемы с логистикой.

«Матч с “Крыльями Советов” должны были сыграть в ретро-форме, но она застряла в другой стране. Если все будет хорошо, то “Спартак” в ней еще сыграет», — сказал Зеленов.

В 27-м туре Тинькофф РПЛ «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Встреча была оформлена в честь 100-летнего юбилея клуба: перед началом игры состоялся круг почета от ветеранов красно-белых, а в центре поля была оформлена цифра «100».