Юрий Семин рассказал, почему «Зенит» может перестать доминировать в РПЛ
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался «Спорту День За Днем» о доминировании «Зенита» в чемпионате России.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался «Спорту День За Днем» о доминировании «Зенита» в чемпионате России.
— Что может прервать гегемонию «Зенита»?
— Мне надо возвращаться. Это один вариант, других нет.
— Вы были последним тренером, кто брал золото до Сергея Семака. В чем тогда «Локо» оказался сильнее?
— В первую очередь правильный подбор игроков. Правильные тренировочные работы на протяжении года и единство в клубе.
— Если бразильцы уедут из «Зенита», продолжит ли он доминировать?
— «Если» сейчас неуместно. Значит, на их место придут другие. Если клуб не ошибется в их замене, значит, будет хорошее продолжение.
Семин с «Локомотивом» становился чемпионом России в 2002, 2004 и 2018 годах.
Ранее «Зенит» в 27-м туре Тинькофф РПЛ обыграл железнодорожников (3:1) и досрочно оформил чемпионство в 4-й раз подряд.