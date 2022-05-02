Кто от России сыграет в Европе, если нас туда допустят? Расклады в борьбе за пятёрку
Теоретически можем увидеть даже «Сочи» в Лиге чемпионов.
Теоретически можем увидеть даже «Сочи» в Лиге чемпионов.
Судьба чемпиона в РПЛ уже решена, а борьба за еврокубковые места продолжается, несмотря на отстранение России от международных соревнований. Окончательное решение по нашим командам УЕФА планирует принять на следующей неделе. Если российские клубы всё же допустят в еврокубки, два из них выступят в Лиге чемпионов (только «Зенит» обеспечил себе место в группе), один — в Лиге Европы (со стадии квалификации) и ещё два — в Лиге конференций (со стадии квалификации). Кто претендует на четыре оставшиеся путёвки в Европу?
Сейчас порядок выхода в еврокубки такой:
Если Кубок России выиграет «Спартак», «Енисей» или «Алания», то всё произойдёт по описанной выше схеме. В случае победы «Динамо» порядок выхода команд в Европу изменится:
«Динамо»
Команде Сандро Шварца необходимо сохранить вторую строчку, чтобы пройти в квалификацию Лиги чемпионов. Если «Динамо» опустится в таблице, то попадёт в квалификацию Лиги конференций или Лиги Европы (в случае победы в Кубке России).
Оставшиеся матчи в РПЛ и в Кубке России:
В случае победы в полуфинале Кубка России «Динамо» сыграет в финале 29 мая.
«Сочи»
Команда Владимира Федотова на ходу. У «Сочи» только одно поражение во второй части сезона и три победы в четырёх последних матчах. Несмотря на то что южан ждут очные встречи с ЦСКА и «Динамо», они вполне способны обойти бело-голубых. У «Сочи» два варианта — либо квалификация Лиги чемпионов, либо отбор Лиги конференций (там команда Федотова уже играла).
Оставшиеся матчи:
ЦСКА
Четвёртое место будет успехом для ЦСКА. Красно-синие ужасно провели апрель: набрали пять очков в четырёх матчах и проиграли в Кубке России «Спартаку». Поражение от «Ахмата» практически окончательно лишило их шанса на серебро, а учитывая календарь трёх последних туров, армейцам за счастье будет пробиться хоть в какой-то еврокубок.
Оставшиеся матчи:
«Краснодар»
У «Краснодара», в отличие от вышеперечисленных команд, есть игра в запасе с «Локомотивом». Но это не даёт «быкам» фору в борьбе за еврокубки. Даже в случае победы над «Локомотивом» в перенесённом матче «Краснодару» нужно обыгрывать в очной встрече ЦСКА. Не стоит забывать и про расклад, при котором «быки» попадут в Лигу конференций с пятого места, но это возможно в случае победы «Динамо» в Кубке России.
Оставшиеся матчи:
«Локомотив»
У железнодорожников ситуация как у «Краснодара». Ещё и календарь посложнее. Для «Локо» даже попадание в Лигу конференций станет большим успехом.
Оставшиеся матчи:
«Крылья Советов»
В случае победы «Динамо» в Кубке России шансы на Лигу конференций имеют «Крылья Советов». Сейчас самарцы отстают от пятого места на четыре очка, но у «Краснодара» и «Локомотива» (они идут выше в таблице) есть игра в запасе. Если бы «Крылья» не проиграли в последних матчах «Химкам» (1:4) и «Спартаку», то их шансы на Лигу конференций не были бы такими призрачными.
Оставшиеся матчи:
«Спартак»
«Спартак» может занять пятое место и сыграть в Лиге конференций, если «Динамо» выиграет Кубок России. Но для этого команде Ваноли нужно набрать девять очков в трёх последних матчах при условии, что «Краснодар» возьмёт не больше одного очка. Сами понимаете, это маловероятно. Аналогичная ситуация у «Ахмата» (35 очков) и «Ростова» (34 очка). Победа в Кубке России — самый реальный путь для красно-белых в Лигу Европы (через квалификацию).
Оставшиеся матчи:
Павел Прохоров