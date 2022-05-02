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21:13 (мск), источник: ТАСС

«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче чемпионата России по футболу

ТУЛА, 2 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Нижний Новгород» со счетом 2:2 сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в гостевом матче 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в понедельник в Туле.

Нижний Новгород
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Источник: РИА "Новости"

В составе нижегородцев голы забили Кирилл Гоцук (18-я минута) и Николай Калинский (30). У хозяев отличились Сергей Ткачев (45+1) и Евгений Луценко (71). На 65-й минуте встречи сербский нападающий «Арсенала» Джордже Деспотович не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар, вратарь нижегородской команды Никита Гойло отбил пенальти в своем дебютном матче РПЛ. Предыдущая встреча команд в восьмом туре чемпионата завершилась победой «Арсенала» со счетом 3:2.

«Нижний Новгород» не смог победить в четвертом матче чемпионата России подряд, в трех предыдущих встречах подопечные Александра Кержакова уступили московскому «Динамо» (0:1), сыграли вничью с подмосковными «Химками» (0:0) и проиграли московскому «Локомотиву» (1:2). «Арсенал» прервал серию из трех поражений подряд, в последний раз тульская команда побеждала в чемпионате России 5 декабря в матче с «Химками» (2:1).

«Нижний Новгород» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 27 матчах. «Арсенал» занимает последнее, 16-е место, на счету команды 22 очка после 27 игр. Тульский клуб находится в зоне вылета в первый дивизион Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1).

В следующем туре «Нижний Новгород» 7 мая примет грозненский «Ахмат». «Арсенал» днем позже дома сыграет с «Краснодаром».

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