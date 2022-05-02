«Рубин» опустился в зону стыковых матчей после 27-го тура РПЛ.

На 12-ю строчку поднялись «Химки», сыгравшие вничью с «Уфой» (1:1), на 11-ю — «Нижний Новгород», который сегодня поделил очки с «Арсеналом» (2:2).

У «Рубина», «Химок» и «Нижнего Новгорода» по 29 очков, однако у казанцев худшие результаты в очных личных встречах (ничья и поражение с «Химками», два поражения от «Нижнего»).