«Рубин» опустился в зону стыковых матчей после 27-го тура РПЛ
«Рубин» опустился в зону стыковых матчей после 27-го тура РПЛ.
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«Рубин» опустился в зону стыковых матчей после 27-го тура РПЛ.
Команда Леонида Слуцкого накануне крупно проиграла «Сочи» (0:6) и занимает 13-е место в таблице.
На 12-ю строчку поднялись «Химки», сыгравшие вничью с «Уфой» (1:1), на 11-ю — «Нижний Новгород», который сегодня поделил очки с «Арсеналом» (2:2).
У «Рубина», «Химок» и «Нижнего Новгорода» по 29 очков, однако у казанцев худшие результаты в очных личных встречах (ничья и поражение с «Химками», два поражения от «Нижнего»).