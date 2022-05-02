Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хетафе
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта
Салернитана
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Байер
Айнтрахт Ф
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Боруссия М
РБ Лейпциг
21
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Нижний Новгород
22
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
19:00
Арсенал Т
Нижний Новгород
22
1.05
Ахмат
ЦСКА
20
1.05
Химки
Уфа
11
1.05
Спартак
Крылья Советов
21
30.04
Зенит
Локомотив
31
30.04
Краснодар
Ростов
21
30.04
Динамо
Урал
23
30.04
Рубин
Сочи
06
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
22:18 (мск), источник: Sports.Ru

«Рубин» опустился в зону стыковых матчей после 27-го тура РПЛ

«Рубин» опустился в зону стыковых матчей после 27-го тура РПЛ.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Команда Леонида Слуцкого накануне крупно проиграла «Сочи» (0:6) и занимает 13-е место в таблице.

На 12-ю строчку поднялись «Химки», сыгравшие вничью с «Уфой» (1:1), на 11-ю — «Нижний Новгород», который сегодня поделил очки с «Арсеналом» (2:2).

У «Рубина», «Химок» и «Нижнего Новгорода» по 29 очков, однако у казанцев худшие результаты в очных личных встречах (ничья и поражение с «Химками», два поражения от «Нижнего»).

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь