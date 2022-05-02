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2 мая, источник: Чемпионат.com

Вратарь «Уфы» Александр Беленов выбыл минимум на три месяца из-за проблем с голеностопом

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о повреждении голкипера уфимской команды Александра Беленова.

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Источник: РИА "Новости"

«У него большие проблемы с голеностопом, повреждены около 50% связок и два колена. Месяца три восстановления, это минимально. Будем понимать, нужно хирургическое вмешательство или нет», — приводит слова Газизова ТАСС.

Напомним, вратарь получил травму на девятой минуте матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1). Беленов не смог продолжить встречу и покинул поле в слезах. После просмотра момента на VAR судья удалил защитника подмосковной команды Эльмира Набиуллина, с которым столкнулся Беленов.

«Химки» набрали 29 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» с 23 очками занимает 15-е место.

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