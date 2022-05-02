Вратарь «Уфы» Александр Беленов выбыл минимум на три месяца из-за проблем с голеностопом

«У него большие проблемы с голеностопом, повреждены около 50% связок и два колена. Месяца три восстановления, это минимально. Будем понимать, нужно хирургическое вмешательство или нет», — приводит слова Газизова ТАСС.

Напомним, вратарь получил травму на девятой минуте матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1). Беленов не смог продолжить встречу и покинул поле в слезах. После просмотра момента на VAR судья удалил защитника подмосковной команды Эльмира Набиуллина, с которым столкнулся Беленов.