«Химки» рискуют сыграть со «Спартаком» без зрителей из-за захода Габулова в судейскую

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Причиной может стать поведение Владимира Габулова после матча с «Уфой». Гендиректор клуба вошёл в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром. Данное действие отмечено в протоколе делегата матча.

Ранее о факте нахождения Габулова в судейской после игры сообщал Sport24.