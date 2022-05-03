Что делать с футболом в России после бана? Есть несколько идей

В российском футболе наступили мрачные времена. Накануне, 2 мая, УЕФА объявил о продлении дисквалификации наших клубов и сборных во всех турнирах под эгидой организации на сезон-2022/2023. Это значит, что как минимум следующий розыгрыш еврокубков пройдёт без нас. Сборная России тоже пострадала — она не просто не выступит в Лиге наций, но и переживёт понижение в классе.

Как и в случае с любым громким событием, бан России сподвигнул людей на дискуссии и споры. Ниже — мнения авторов «Чемпионата».

Григорий Телингатер

Если очень хочется, то можно увидеть в бане нашего футбола что-то хорошее. Ну или выдумать. Например, мифическую перезагрузку и очищение (будто без бана его нельзя было очистить). На самом деле чего-то хорошего крайне мало. Остаётся только верить, что через год мы вернёмся и к еврокубкам, и к матчам сборной России. Ну и главное — даже не думать рыпаться в сторону азиатской конфедерации. Это путь к тотальной деградации уровня футбола в России (намного хуже бана на год или два). Судя по всему, в РФС это понимают.

А из хорошего… В прошлом году президент РФС говорил, что наша задача — к 2025 году вернуться на шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Это была изначально фантастическая цель. Даже если бы наши клубы не забанили на следующий сезон, то мы бы всё равно начинали его на 19-й позиции. Теперь этого уже никто особо не вспомнит. Можно будет сказать, будто с задачей не справились из-за бана наших клубов.

А ещё я бы, конечно, не стал расширять лигу до 18 команд на один сезон. Потом, видимо, мы вернёмся в еврокубки, а зима в России никуда не денется. В этой ситуации дополнительный турнир (Кубок лиги) видится более разумным решением.

Полина Куимова

У меня нет никакого оптимизма на этот счёт. Бан даже на сезон — это никакое не благо. Глупо благодарить УЕФА, что отстранение продлится всего год (кто вообще сказал, что у этого решения нет опции продления?), а не пять лет. Даже этого срока достаточно, чтобы плюхнуться в болото. В первую очередь бан ударит по нам финансово, и дело не только в призовых — есть ещё маркетинговые контракты, спонсоры, ТВ. Потом мы встретимся с последствиями того, что последние годы мы вместо каких-то реформ и попыток научиться зарабатывать самостоятельно медленно, но верно деградировали. И вряд ли нам это понравится.

Единственное, что можно увидеть положительное в этой ситуации, — этот период внутренней консервации можно использовать для внутреннего роста. Только для этого нужно ещё желание меняться, отсутствие страха перед глобальными изменениями. А этого, как мы уже могли заметить в случае с предложениями Hypercube, нам как раз и не хватает.

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Андрей Панков

России ни в коем случае нельзя закрываться от европейского футбола. Не может быть никакой речи о переходе в Азию. При оптимистичном развитии событий и после окончания специальной военной операции российский футбол сразу вернётся в УЕФА. Россия — это европейский футбол. Даже при падении нашего рейтинга. В этом нет катастрофы.

Что делать в течение бана? Продолжать диалог с УЕФА, посещать все конгрессы. Делать всё для того, чтобы сохранять интерес к футболу. Увеличивать количество топ-матчей, не расширять лигу до 18 команд, а сделать чемпионат с плей-офф. Самое главное — не вводить Fan ID. Футбол должен оставаться главным развлечением даже без еврокубков. Их отсутствие может помочь развить футбол, если принять грамотные шаги. Осталось их сделать.

Максим Пахомов

Давайте честно: все понимали, что нас забанят. Это решение УЕФА выглядит максимально логично — им пора делать календарь на следующий сезон.

Пока распространено мнение, что условия бана для нас не самые ужасные. Главное — не потерять время, создать максимальную конкуренцию среди клубов, чтобы топы ворвались в следующий сезон еврокубков с нормальными силами.

Жду Кубок РПЛ, победа в котором даст право играть в еврокубках. Или чего-то похожего. Нам нельзя терять УЕФА и Лигу чемпионов с Лигой Европы больше, чем на сезон. Надеюсь, так и получится.

Евгений Марков

Для меня отстранение России по всем футбольным полям — грустное на бытовом уровне. Потому что мы теряем ритуал, да ещё и не один, а несколько.

Во-первых, наши в еврокубках — это то самое соперничество с не нашими, которое лично у меня вызывает наибольшие эмоции. Всегда хочется, чтобы прошли дальше, сделали это стильно и запомнились игрой, а не минимальным количеством очков для выхода из группы со второго места.

Во-вторых, еврокубковая осень и, дай бог, весна — это константа. Ты знаешь, что посмотришь на «Зенит» против лучших клубов и что это будет увлекательно. Что ты или твои друзья отправятся на выезд и привезут океан историй.

И, в-третьих, лично я веду подсчёт жизненных циклов через футбол. В том числе через наших в еврокубках. ЦСКА на старом стадионе «Бешикташа» или «Ростов» в Мадриде — это греющие душу маяки, без которых будет пусто и тускло.

Анатолий Романов

Поддерживать интерес к российскому футболу без еврокубков — задача непростая, но посильная. Что поможет её достичь? Во-первых, зрителю и клубам нужно дать больше турниров, в которых разыгрываются титулы и крупные призовые — чемпионат, Кубок России, Кубок лиги. До конца сезона сохранятся несколько интриг, болельщики многих команд будут надеяться на то, что их любимцы завершат сезон с трофеем.

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Во-вторых, надо сделать как можно больше матчей между топ-клубами РПЛ. Пусть «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» только в чемпионате встретятся хотя бы по четыре раза. Их битвы приковывают наибольшее внимание болельщиков и СМИ, получаются, как правило, самыми яркими по качеству футбола или эмоциям. При сокращении лиги этот вариант возможен в формате с четырьмя кругами. При расширении — в формате деления на втором этапе команд на две подгруппы, как в сезоне-2011/2012. В последнем случае сезон, очевидно, будет растянут на полтора года и вернёт РПЛ к системе «весна-осень» в 2024-м. Тут есть свои плюсы. Если Россию вернут в еврокубки к сезону-2023/2024, то места в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций будут распределены по итогам нынешнего сезона-2021/2022. Значит, герои этого чемпионата не потеряют то, что заслужили (прежде всего — деньги за попадание в еврокубки), как случится при сохранении системы «осень-весна».