Витория о «Спартаке»: Горько-сладкий, странный опыт. Я думал, что клуб снова будет побеждать, но трансферов не было, а важные люди покинули клуб
Португальский тренер Руй Витория поделился воспоминаниями о работе в «Спартаке».
Португальский тренер Руй Витория поделился воспоминаниями о работе в «Спартаке».
— Вы перешли в «Спартак» [из «Аль-Насра»]. Вы называли это самой сложной работой в карьере.
— Это был горько-сладкий, странный опыт. Я пришел с мыслью, что клуб снова будет побеждать, и мы вышли в ⅛ финала Лиги Европы. Это было серьезное испытание, потому что мы конкурировали с «Зенитом», ЦСКА, «Локомотивом», «Динамо»…
Однако начали возникать серьезные проблемы: не было трансферов, и 7−8 важных людей покинули организационную структуру: спортивный директор, директор по коммуникациям… Не похоже, что именно так клуб высокого уровня может добиться успеха за один сезон.
Очень жаль, ведь это фантастический клуб с замечательными болельщиками и футболистами, — сказал бывший главный тренер «Спартака».