Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
2.05
Боруссия М
РБ Лейпциг
31
Футбол. Зарубежный
2.05
Байер
Айнтрахт Ф
20
Футбол. Зарубежный
2.05
Аталанта
Салернитана
11
Футбол. Зарубежный
2.05
Хетафе
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
2.05
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
30
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2.05
Арсенал Т
Нижний Новгород
22
1.05
Ахмат
ЦСКА
20
1.05
Химки
Уфа
11
1.05
Спартак
Крылья Советов
21
30.04
Зенит
Локомотив
31
30.04
Краснодар
Ростов
21
30.04
Динамо
Урал
23
30.04
Рубин
Сочи
06
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:41 (мск), источник: Sports.Ru

Витория о «Спартаке»: Горько-сладкий, странный опыт. Я думал, что клуб снова будет побеждать, но трансферов не было, а важные люди покинули клуб

Португальский тренер Руй Витория поделился воспоминаниями о работе в «Спартаке».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Вы перешли в «Спартак» [из «Аль-Насра»]. Вы называли это самой сложной работой в карьере.

— Это был горько-сладкий, странный опыт. Я пришел с мыслью, что клуб снова будет побеждать, и мы вышли в ⅛ финала Лиги Европы. Это было серьезное испытание, потому что мы конкурировали с «Зенитом», ЦСКА, «Локомотивом», «Динамо»…

Однако начали возникать серьезные проблемы: не было трансферов, и 7−8 важных людей покинули организационную структуру: спортивный директор, директор по коммуникациям… Не похоже, что именно так клуб высокого уровня может добиться успеха за один сезон.

Очень жаль, ведь это фантастический клуб с замечательными болельщиками и футболистами, — сказал бывший главный тренер «Спартака».

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь