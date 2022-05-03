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19:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Судья Матюнин подал жалобу в РФС на Ашота Хачатурянца

Российский арбитр Алексей Матюнин заявил, что подал жалобу на президента Российской Премьер-Лиги Ашота Хачатурянца.

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Источник: Чемпионат.com

«Подтверждаю, что я подал жалобу в РФС на Ашота Хачатурянца», — сказал Матюнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Матюнин написал письмо с жалобой на Хачатурянца из-за его высказываний после матча 26-го тура чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). Хачатурянц назвал судейство «безобразием».

Напомним, Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) решила, что Матюнин допустил две ошибки в пользу хозяев поля в матче «Химки» — «Крылья Советов». Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды Игоря Осинькина на 42-й минуте матча и ошибочно засчитал взятие ворот самарцев на 50-й минуте матча.

Химки
4:1
Первый тайм: 1:1
Крылья Советов
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