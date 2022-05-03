Комментатор Генич в прямом эфире принес извинения Дзюбе

"К сожалению, наговорил, может быть, лишнего в другом эфире, отреагировав на слова Дзюбы. Мне бы хотелось извиниться за оскорбления. Я прав по сути, но не прав по форме. Негоже мне было опускаться до уровня оскорблений, называть человека агрессивными словами. Эмоции возобладали. Дальше все пусть остается на его совести, — сказал Генич о Дзюбе.

По словам комментатора, осенью 2021 г. они с Дзюбой поспорили о том, сколько мячей по итогам чемпионата забьет нападающий Иван Сергеев, дебютировавший в РПЛ. Генич предположил, что форварду, выступавшему на тот момент за «Крылья Советов», удастся пробить планку в восемь мячей. В итоге Сергеев до зимней паузы отличился шесть раз за самарский клуб, после чего перешел в «Зенит» и забил еще три мяча.

К тому моменту, как Сергеев забил свой восьмой мяч в чемпионате, Генич был отстранен от работы на матчах с участием «Спартака». Комментатор заявил в эфире о победе в споре и попросил Дзюбу в случае гола в ворота «Локомотива» показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича".

«Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 3:1 и завоевал чемпионский титул. Дзюба провел на поле последние 10 минут, не успев отличиться. После игры он назвал поведение комментатора попыткой привлечь к себе внимание: «Как Генич себя ведет… Это вообще фу. Правильно “Спартак” его забанил. Я его тоже забанил», — признался игрок.