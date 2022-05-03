Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Вильярреал
Ливерпуль
20
Футбол. Зарубежный
2.05
Аталанта
Салернитана
11
Футбол. Зарубежный
2.05
Хетафе
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
2.05
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
30
Футбол. Премьер-лига
4.05
Краснодар
Локомотив
Футбол. Еврокубки
4.05
Реал
Манчестер Сити
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2.05
Арсенал Т
Нижний Новгород
22
1.05
Ахмат
ЦСКА
20
1.05
Химки
Уфа
11
1.05
Спартак
Крылья Советов
21
30.04
Зенит
Локомотив
31
30.04
Краснодар
Ростов
21
30.04
Динамо
Урал
23
30.04
Рубин
Сочи
06
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
22:42 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Комментатор Генич в прямом эфире принес извинения Дзюбе

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в эфире телеканала принес извинения нападающему «Зенита» Артему Дзюбе. 30 апреля после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургской командой и «Локомотивом» Дзюба отметил, что Генич ведет себя «как желтая пресса». Журналист в ответ заявил, что считает экс капитана сборной России «фуфлом», после чего выразил сожаление по поводу сказанных слов.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

"К сожалению, наговорил, может быть, лишнего в другом эфире, отреагировав на слова Дзюбы. Мне бы хотелось извиниться за оскорбления. Я прав по сути, но не прав по форме. Негоже мне было опускаться до уровня оскорблений, называть человека агрессивными словами. Эмоции возобладали. Дальше все пусть остается на его совести, — сказал Генич о Дзюбе.

По словам комментатора, осенью 2021 г. они с Дзюбой поспорили о том, сколько мячей по итогам чемпионата забьет нападающий Иван Сергеев, дебютировавший в РПЛ. Генич предположил, что форварду, выступавшему на тот момент за «Крылья Советов», удастся пробить планку в восемь мячей. В итоге Сергеев до зимней паузы отличился шесть раз за самарский клуб, после чего перешел в «Зенит» и забил еще три мяча.

К тому моменту, как Сергеев забил свой восьмой мяч в чемпионате, Генич был отстранен от работы на матчах с участием «Спартака». Комментатор заявил в эфире о победе в споре и попросил Дзюбу в случае гола в ворота «Локомотива» показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича".

«Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 3:1 и завоевал чемпионский титул. Дзюба провел на поле последние 10 минут, не успев отличиться. После игры он назвал поведение комментатора попыткой привлечь к себе внимание: «Как Генич себя ведет… Это вообще фу. Правильно “Спартак” его забанил. Я его тоже забанил», — признался игрок.

Репортаж с матча «Зенит» — «Локомотив» из Санкт-Петербурга вел Георгий Черданцев. В 29-м туре РПЛ «Зенит» 15 мая сыграет в Москве со «Спартаком». Также петербургской команде предстоят матчи против «Химок» (7 мая) и «Нижнего Новгорода» (21 мая). «Спартак», помимо «Зенита», сыграет с «Уралом» и «Химками».

 Признает ЛНР, ДНР и Курдистан, провела ЧМ в Абхазии, игнорирует политику и многим заменяет ФИФА
«Мы должны были принять защитные меры»: глава МОК Бах объяснил санкции против российского спорта
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь