«Зенит» решил купить нового вратаря летом. Клуб рассматривает три кандидатуры

«Из-за ситуации с Кержаковым и Крицюком “Зенит” решил приобрести нового вратаря. Клуб рассматривает трёх кандидатов: Илью Лантратова из “Химок”, Дениса Адамова из “Сочи” и Ивана Ломаева из “Крыльев Советов”, — сообщил источник “Чемпионату”.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что в ближайшее время «Зенит» намерен провести переговоры по Лантратову, так как у него есть опция в контракте, позволяющая покинуть «Химки» в летнее трансферное окно.