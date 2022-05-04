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15:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» решил купить нового вратаря летом. Клуб рассматривает три кандидатуры

Руководство «Зенита» решило летом приобрести нового голкипера. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"

Петербуржский клуб сомневается в перспективе обоих вратарей в качестве игроков стартового состава на следующий сезон.

«Из-за ситуации с Кержаковым и Крицюком “Зенит” решил приобрести нового вратаря. Клуб рассматривает трёх кандидатов: Илью Лантратова из “Химок”, Дениса Адамова из “Сочи” и Ивана Ломаева из “Крыльев Советов”, — сообщил источник “Чемпионату”.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что в ближайшее время «Зенит» намерен провести переговоры по Лантратову, так как у него есть опция в контракте, позволяющая покинуть «Химки» в летнее трансферное окно.

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