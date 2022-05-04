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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия может создать альтернативную Лигу чемпионов

Как стало известно «СЭ» из источников, близких к РПЛ, руководство российского футбола рассматривает возрождение Кубка премьер-лиги в формате, напоминающим Лигу чемпионов.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Соревнования могут появиться во внутреннем календаре в сезоне-2022/23 в случае, если в высшем дивизионе останется 16 клубов.

Согласно проекту, на первом этапе они должны быть разбиты на четыре группы в результате жеребьевки, причем перед ней команды поделят на корзины в соответствии с местами, занятыми в РПЛ-2021/22. То есть, первую составят коллективы, которые финишируют 1−4-м, вторую — 5−8-м, третью — 9−12-м, четвертую — либо 13−14-м и два новичка из ФНЛ, либо к добившимся повышения в классе напрямую добавятся победители стыков с 3-го и 4-го мест первой лиги.

По два лучших клуба из каждой группы выйдут в четвертьфинал, где первые встретятся с занявшими вторые места в одном из трех других квартетов. Далее предстоят полуфиналы и финал.

Встречи турнира планируется проводить посередине недели — в дни, когда в еврокубках проходят матчи ЛЧ и ЛЕ. Первый и последний пока розыгрыш премьер-лиги состоялся в 2003 году, трофей взял «Зенит».

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