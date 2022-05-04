Россия может создать альтернативную Лигу чемпионов

Соревнования могут появиться во внутреннем календаре в сезоне-2022/23 в случае, если в высшем дивизионе останется 16 клубов.

Согласно проекту, на первом этапе они должны быть разбиты на четыре группы в результате жеребьевки, причем перед ней команды поделят на корзины в соответствии с местами, занятыми в РПЛ-2021/22. То есть, первую составят коллективы, которые финишируют 1−4-м, вторую — 5−8-м, третью — 9−12-м, четвертую — либо 13−14-м и два новичка из ФНЛ, либо к добившимся повышения в классе напрямую добавятся победители стыков с 3-го и 4-го мест первой лиги.

По два лучших клуба из каждой группы выйдут в четвертьфинал, где первые встретятся с занявшими вторые места в одном из трех других квартетов. Далее предстоят полуфиналы и финал.