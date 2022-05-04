РФС предложил господдержку и допфинансирование футбола на 23 млрд рублей в год

Как сообщает РБК, союз подготовил пакет мер налоговой поддержки субъектов футбола и определил потенциальные источники дополнительного финансирования спортивной индустрии. На заседании попечительского совета были представлены соответствующие документы.

Субъектами поддержки, по версии РФС, помимо него должны, в частности, стать профессиональные футбольные клубы, лиги и региональные федерации футбола. Оказывать помощь планируется начать уже во втором квартале 2022-го.

Некоторые предложения в документах были указаны как уже согласованные с Минфином:

НДФЛ. Временное исключение из налогооблагаемой базы доходов работников субъектов спорта;

Взносы во внебюджетные фонды. Временное установление ставки страхового взноса 20 вместо 30,2%. Уравнение субъектов поддержки с условиями для организаций массового спорта, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН);

Освобождение от налога на прибыль/использование убытков предыдущих периодов для уменьшения налогооблагаемой базы. Снижение налоговой нагрузки в случае извлечения прибыли субъектами футбола. Зачет прибылей и убытков в соответствии с особенностью учета трансферных контрактов футбольных клубов;

Обнуление НДС по спонсорским, рекламным и ТВ-контрактам, услугам на стадионах. Эта мера должна «повысить конкурентоспособность субъектов футбола на рынке рекламы за счет снятия косвенного дополнительного налогового бремени с контрактов». Кроме того, это должно исправить «дисбаланс» субъектов футбола между превалирующими доходами с НДС и превалирующими расходами без НДС, который негативно влияет на возможность возмещать НДС.

РФС предполагает, что источники дополнительных доходов будут приносить не менее 23 миллиардов рублей ежегодно.

Они необходимы, поскольку доходы федераций от коммерческой деятельности снижаются, сокращается рекламный рынок — «проекты развития находятся в зоне риска», констатирует союз. Предложения РФС касаются не только футбола, но и всей спортивной индустрии.

В качестве источников дополнительных доходов называются: