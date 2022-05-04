РФС предложил господдержку и допфинансирование футбола на 23 млрд рублей в год
РФС подготовил пакет мер поддержки футбола.
РФС подготовил пакет мер поддержки футбола.
Как сообщает РБК, союз подготовил пакет мер налоговой поддержки субъектов футбола и определил потенциальные источники дополнительного финансирования спортивной индустрии. На заседании попечительского совета были представлены соответствующие документы.
Субъектами поддержки, по версии РФС, помимо него должны, в частности, стать профессиональные футбольные клубы, лиги и региональные федерации футбола. Оказывать помощь планируется начать уже во втором квартале 2022-го.
Некоторые предложения в документах были указаны как уже согласованные с Минфином:
РФС предполагает, что источники дополнительных доходов будут приносить не менее 23 миллиардов рублей ежегодно.
Они необходимы, поскольку доходы федераций от коммерческой деятельности снижаются, сокращается рекламный рынок — «проекты развития находятся в зоне риска», констатирует союз. Предложения РФС касаются не только футбола, но и всей спортивной индустрии.
В качестве источников дополнительных доходов называются: