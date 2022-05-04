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18:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Гендиректор «Зенита» Медведев ответил на вопрос о будущем Дзюбы в клубе

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о будущем нападающего Артёма Дзюбы в клубе.

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Источник: Чемпионат.com

«Есть ли определённость по поводу будущего Артёма Дзюбы? Есть различные варианты и у нас, и у него, поэтому мы общаемся, обсуждаем. Думаю, не за горами то время, когда будет всё понятно. То, что Артём ещё несколько сезонов поиграет на высшем уровне, нет сомнений», — цитирует Медведева ТАСС.

Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Спартака». Контракт игрока с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Дзюба сыграл в 25 матчах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

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