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21:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» обыграл «Локомотив» в перенесенном матче РПЛ

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» обыграли московский «Локомотив» в перенесенном матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Краснодар
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. У победителей гол на 84-й минуте забил Александр Черников.

На 48-й минуте судья Артем Чистяков показал красную карточку футболисту гостей Константину Марадишвили за фол последней надежды. Для «Локомотива» это удаление стало девятым в нынешнем сезоне, клуб лидирует в РПЛ по этому показателю. На 77-й минуте арбитр уровнял составы, показав красную карточку игроку хозяев Руслану Апекову. На пятой добавленной к матчу минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «быков» Черников.

«Краснодар» набрал 45 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, «Локомотив» (41 очко) располагается на шестой строчке. В следующем туре краснодарцы 8 мая сыграют в гостях с тульским «Арсеналом», москвичи на своем поле в этот же день примут казанский «Рубин».

Краснодар
1:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив
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