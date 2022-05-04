«Краснодар» обыграл «Локомотив» в перенесенном матче РПЛ
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» обыграли московский «Локомотив» в перенесенном матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» обыграли московский «Локомотив» в перенесенном матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. У победителей гол на 84-й минуте забил Александр Черников.
На 48-й минуте судья Артем Чистяков показал красную карточку футболисту гостей Константину Марадишвили за фол последней надежды. Для «Локомотива» это удаление стало девятым в нынешнем сезоне, клуб лидирует в РПЛ по этому показателю. На 77-й минуте арбитр уровнял составы, показав красную карточку игроку хозяев Руслану Апекову. На пятой добавленной к матчу минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «быков» Черников.
«Краснодар» набрал 45 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, «Локомотив» (41 очко) располагается на шестой строчке. В следующем туре краснодарцы 8 мая сыграют в гостях с тульским «Арсеналом», москвичи на своем поле в этот же день примут казанский «Рубин».