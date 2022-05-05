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11:43 (мск), источник: Sport24

Впервые в официальном матче за «Краснодар» сыграли 11 воспитанников клубной академии

В официальном матче в составе «Краснодара» впервые в истории сыграли 11 воспитанников академии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Все они вышли в перенесенном матче 19-го тура РПЛ с «Локомотивом». 7 футболистов начали игру в старте и 4 вышли на замену.

«Краснодар» добился победы (1:0). На 83-й минуте гол забил Александр Черников.

После этой игры «Краснодар» занимает 5-е место в таблице РПЛ — 45 очков, «Локомотив» идет следом — 41 очко.

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1:0
Первый тайм: 0:0
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