Впервые в официальном матче за «Краснодар» сыграли 11 воспитанников клубной академии

Футбол, Премьер-лига, Тур 194.05.2022, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 17122 зрителя
|Александр Сторожук
|Заур Хапов
|Александр Черников(Олег Исаенко)
|83′
|39
|Матвей Сафонов
|1
|Маринато Гильерме
70′
|2
|Егор Сорокин
|2
|Дмитрий Живоглядов
|48
|Олег Исаенко
|16
|Тин Едвай
20′
|84
|Вячеслав Литвинов
|18
|Марк Мампасси
|11
|Алексей Ионов
|31
|Мачей Рыбус
36′
|53
|Александр Черников
90′90+5′
|5
|Константин Марадишвили
48′
|40
|Олакунле Олусегун
|8
|Алексис Бека Бека
|69
|Ираклий Манелов
87′
|19
|Вильсон Изидор
|23
|Вячеслав Якимов
|17
|Рифат Жемалетдинов
54′
|74
|Эдуард Сперцян
90′
|93
|Артем Карпукас
|38
|Давид Кокоев
|7
|Джирано Керк
74′
|88
|Никита Кривцов
70′
|11
|Антон Миранчук
|92
|Руслан Апеков
76′
|9
|Ян Кухта
74′
|82
|Сергей Волков
87′
|25
|Франсуа Камано
|70
|Владислав Самко
|2
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Артем Чистяков(Россия, Азов)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Андрей Образко(Россия, Ставрополь)
|ВАР
|Евгений Кукуляк(Россия, Калуга)
|Ассистент ВАР
|Екатерина Курочкина(Россия, Малаховка)