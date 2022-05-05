Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Салернитана
Венеция
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Лестер
Футбол. Еврокубки
22:00
Марсель
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
4.05
Реал
Манчестер Сити
31
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
4.05
Краснодар
Локомотив
10
2.05
Арсенал Т
Нижний Новгород
22
1.05
Ахмат
ЦСКА
20
1.05
Химки
Уфа
11
1.05
Спартак
Крылья Советов
21
30.04
Зенит
Локомотив
31
30.04
Краснодар
Ростов
21
30.04
Динамо
Урал
23
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер Сергей Семак рассказал, будет ли в «Зените» ротация

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» рассказал будет ли ротация в клубе.

Зенит
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» рассказал будет ли ротация в клубе.

— Кого-то увидим, кого-то нет. У некоторых игроков есть определенные контрактные обязательства — кому-то нужно наиграть определенное количество времени. Тем игрокам, у кого такая опция есть, мы постараемся пойти навстречу. Но при этом мы учитываем спортивную составляющую.

— Что значит «определенные контрактные обязательства»?

— Есть командные бонусы, которые начисляются в зависимости от числа игр, которые проводит тот или иной футболист. Речь идет только о бонусах, — сказал Семак.

Матч «Зенита» с «Химками» запланирован на 7 мая. Начало — в 16.30 мск. Ранее петербургский клуб досрочно оформил чемпионство России. «Химки» идут на 12-м месте.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь