В Самаре не рассматривают вариант с переносом игры с «Локомотивом» со стадиона «Металлург»

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Вариант с переносом матча 30-го тура чемпионата России по футболу между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом» со стадиона «Металлург» на другую арену не рассматривается. Об этом ТАСС сообщил в четверг директор Фонда поддержки и развития футбола Самарской области Сергей Марушко.

Матч 30-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» — «Локомотив» состоится в Самаре 21 мая. С 18 по 24 мая в городе пройдет Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Церемония его открытия состоится на домашнем стадионе клуба «Солидарность Самара — Арена». Ожидается, что ее посетят 40 тыс. зрителей.

«Все идет по плану, подготовка стадиона осуществляется, — сказал Марушко. — Те замечания, которые были высказаны комиссией РПЛ, устраняются. Уверен, что мы подготовим стадион к матчу. Вариант, при котором придется играть где-то в другом месте, вообще не рассматривается».

«Мы перестилаем поле. Это делается не только для матча “Крылья Советов” — “Локомотив”, а еще и для тренировочного процесса академии, мы это и планировали сделать. Остальные работы для подготовки также ведутся в нормальном режиме», — добавил собеседник агентства.

По словам директора Фонда поддержки и развития футбола Самарской области, говорить о готовности стадиона «Металлург» к проведению матча РПЛ можно будет примерно за неделю до встречи. «К этому времени можно будет говорить, что большинство работ будут выполнены на 99%», — заключил Марушко.