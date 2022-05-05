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16:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Владимир Габулов покинул пост генерального директора «Химок»

Владимир Габулов покинул пост генерального директора «Химок» по собственному желанию, сообщает пресс-служба клуба.

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Он занимал эту должность с декабря 2021 года. О назначении нового генерального директора клуб объявит в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что «Химки» рискуют провести домашний матч со «Спартаком» в рамках 30-го тура без зрителей либо на нейтральном стадионе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Причиной может стать поведение Владимира Габулова после матча с «Уфой». Он вошёл в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром. Данное действие отмечено в протоколе делегата матча.

Напомним, последним местом работы Габулова до «Химок» был «Олимп-Долгопрудный», выступающий в ФНЛ. Изначально Владимир возглавлял совет директоров «Олимпа» в феврале 2020 года, затем клуб объединился с «Долгопрудным». Этим летом он объявил об уходе из команды.

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