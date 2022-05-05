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18:19 (мск), источник: Life.ru

Дзюба не будет продлевать контракт с «Зенитом» и уйдёт из клуба летом

Нападающий Артём Дзюба не станет продлевать контракт с «Зенитом» и покинет клуб из Петербурга летом. Об этом сообщает RT.

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Источник: РИА "Новости"

Форвард уже получил целый ряд предложений от заинтересованных в нём клубов, в том числе и из Европы. В ближайшее время он определится с командой, в которой продолжит карьеру.

Добавим, что Артём Дзюба является игроком «Зенита» с 2015 года. За это время он провёл 246 матчей в составе сине-бело-голубых, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.

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