Президент «Оренбурга» подтвердил, что клуб получил лицензию РФС

«Сообщается, что “Оренбург” получил лицензию РФС? Я об этом решении знаю, но неофициально. Мы на контакте с РФС, но документы нам пока не приходили. “Оренбург” стремится в Премьер-Лигу, мы делаем всё для того, чтобы реконструировать стадион, довести число посадочных мест до 10 тысяч и прочее. Задача перед клубом поставлена, ждём её решения», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.