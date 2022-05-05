Президент «Оренбурга» подтвердил, что клуб получил лицензию РФС
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил, что клуб получил лицензию РФС.
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил, что клуб получил лицензию РФС.
«Сообщается, что “Оренбург” получил лицензию РФС? Я об этом решении знаю, но неофициально. Мы на контакте с РФС, но документы нам пока не приходили. “Оренбург” стремится в Премьер-Лигу, мы делаем всё для того, чтобы реконструировать стадион, довести число посадочных мест до 10 тысяч и прочее. Задача перед клубом поставлена, ждём её решения», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
После 34 сыгранных туров «Торпедо» располагается на втором месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 65 очков. Лидирует в соревнованиях «Оренбург» (72), однако команда приняла участие в 35 матчах. «Факел» с 62 очками находится на третьей строчке в таблице. На четвёртом месте располагается красноярский «Енисей», который примет участие в полуфинале Кубка России.