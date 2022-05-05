Владимиру Габулову грозит отстранение от футбола за заход в судейскую

Данный вопрос будет рассмотрен в пятницу на заседании КДК.

«Отстранение грозит Габулову за его заход в судейскую после матча “Химки” — “Уфа”. Именно возможное отстранение — одна из причин, по которой Габулов покинул подмосковный клуб», — заявил источник.

Ранее стало известно, что «Химки» рискуют провести домашний матч со «Спартаком» в рамках 30-го тура без зрителей либо на нейтральном стадионе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.