«Зенит» приедет на матч с «Химками» на золотом автобусе с надписью «4емпионы»

По данным «Матч ТВ», игроки «Зенита» приедут на автобусе, выкрашенном в золотой цвет. На его борт нанесут надпись «4емпионы» — букву «ч» заменят на цифру «четыре» в честь четвертого чемпионства «Зенита» подряд.

Символический удар по мячу перед началом игры нанесет 99-летняя болельщица «Зенита», ветеран Великой Отечественной войны, кавалер трех орденов Красной Звезды Вера Кузьмина.

Когда матч с «Химками» закончится, на «Газпром-Арене» начнется световое шоу, а игроки «Зенита» появятся на поле в золотых футболках с баннером, посвященном болельщикам. Планируется, что игроки совершат круг почета, отпразднуют чемпионство с виражом и вместе с семьями сделают фото на память на поле.

После игры планируется концерт-дискотека на сцене перед главной лестницей трибуны «С». Откроет его Клава Кока, а затем появится вся команда. В качестве диджеев на нем выступят Далер Кузяев, Андрей Мостовой и Вильмар Барриос.