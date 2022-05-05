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23:13 (мск), источник: Sports.Ru

«Зенит» приедет на матч с «Химками» на золотом автобусе с надписью «4емпионы»

«Зенит» продолжит праздновать победу в РПЛ на матче с «Химками».

Зенит
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Источник: Sports.Ru

По данным «Матч ТВ», игроки «Зенита» приедут на автобусе, выкрашенном в золотой цвет. На его борт нанесут надпись «4емпионы» — букву «ч» заменят на цифру «четыре» в честь четвертого чемпионства «Зенита» подряд.

Символический удар по мячу перед началом игры нанесет 99-летняя болельщица «Зенита», ветеран Великой Отечественной войны, кавалер трех орденов Красной Звезды Вера Кузьмина.

Когда матч с «Химками» закончится, на «Газпром-Арене» начнется световое шоу, а игроки «Зенита» появятся на поле в золотых футболках с баннером, посвященном болельщикам. Планируется, что игроки совершат круг почета, отпразднуют чемпионство с виражом и вместе с семьями сделают фото на память на поле.

После игры планируется концерт-дискотека на сцене перед главной лестницей трибуны «С». Откроет его Клава Кока, а затем появится вся команда. В качестве диджеев на нем выступят Далер Кузяев, Андрей Мостовой и Вильмар Барриос.

«Зенит» примет «Химки» в субботу, 7 мая. Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

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