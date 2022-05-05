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22:37 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Црвене Звезде» рассказали, что вступили в переговоры с Артёмом Дзюбой

Генеральный директор сербской «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал, что клуб вступил в переговоры с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

«Мы хотим подписать Дзюбу. Мы уже вступили в переговоры с Артёмом. Он нам нужен, чтобы гарантировать себе выход в Лигу чемпионов», — сказал Терзич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Спартака». Контракт игрока с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Дзюба сыграл в 25 матчах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

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