Лига в кармане: какие интриги остались в РПЛ

На финише чемпионата России по футболу уже умерла интрига в борьбе за чемпионство. В прошлые выходные в четвертый раз подряд обладателем титула стал петербургский «Зенит». Поэтому субботний домашний матч питерцев в рамках 28-го тура с «Химками» будет иметь турнирное значение только для продолжающего борьбу за выживание подмосковного клуба. А вот внизу таблицы ситуация только запутывается, и помимо химчан прямой вылет или переходные игры грозят еще семи командам. Нет ясности и в распределении серебряных и бронзовых наград, за которые борются московские «Динамо», ЦСКА и «Сочи». Не упустил еще шансов включиться в медальную гонку и «Краснодар».

«Крылья Советов» — «Динамо»

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 28, 6.05.2022, 18:00 Крылья Советов - Динамо -

Самарские «Крылья Советов» стали одним из главных открытий нынешнего сезона. Вернувшись год назад в РПЛ с молодым составом, они им же продолжают добиваться успешных результатов с учетом своих ограниченных финансовых возможностей и уже досрочно обезопасили себя от вылета. Сейчас им не грозят даже переходные матчи. Подопечные Игоря Осинькина идут на седьмом месте и могут подняться на шестое — отставание от московского «Локомотива» всего три очка.

«Динамо» проводит крайне сложную весеннюю часть сезона, а поражения в последних двух турах от ЦСКА (0:1) и екатеринбургского «Урала» (2:3) не только лишили бело-голубых шансов на чемпионство, но и грозят им потерей места в тройке. 6 мая подопечным Сандро Шварца предстоит тяжелый выезд в Самару. «Крылья» также проиграли две последние встречи — в гостях «Химкам» (1:4) и московскому «Спартаку» (1:2), но по качеству футбола произвели хорошее впечатление. «Динамо» идет вторым в таблице, опережая на три очка «Сочи» и на пять ЦСКА, но превосходство бело-голубых пока выглядит очень зыбким.

— Интрига в борьбе за медали еще не умерла и, видимо, продлится до самого последнего тура, — сказал «Известиям» бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин. — Сложно сказать, что случилось с бело-голубыми, но выглядят они в последнее время не лучшим образом, с трудом набирают очки. В Самаре им будет непросто, но и у «Крыльев» сейчас не самое хорошее состояние. Команда там молодая и очень нестабильная. Поэтому с тем же «Спартаком» провела два разных тайма — отличный первый и провальный второй. Здесь «Динамо» за счет опыта и характера может вырвать победу, но матч будет крайне непредсказуемый.

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ЦСКА — «Сочи»

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 28, 7.05.2022, 19:00 ЦСКА - Сочи -

Другие два претендента на медали встретятся друг с другом вечером 7 мая. Во многом этот матч определит, кому быть в первой тройке по итогам сезона. «Сочи», помимо матча с ЦСКА, предстоит в мае еще один выезд в Москву к прямому конкуренту — в заключительном 30-м туре подопечные Владимира Федотова сыграют с «Динамо». Календарь кажется непростым, но по игре именно сочинцы выглядят фаворитами гонки.

Особенно это показал прошлый тур, когда «Сочи» устроил в гостях жесточайший разгром казанскому «Рубину» (6:0). Что касается ЦСКА, то после мартовской победной серии клуб забуксовал. Армейцы вылетели из Кубка России, проиграв в четвертьфинале московскому «Спартаку» (0:1), а в последних пяти матчах чемпионата выиграли лишь однажды — у находящегося не в лучшем состоянии «Динамо». В последнем туре команда Алексея Березуцкого и вовсе разочаровала, без вариантов уступив в гостях грозненскому «Ахмату» (0:2).

«Сочи» опережает ЦСКА на два очка, и обе команды еще не теряют надежд догнать «Динамо». Но недалеко от них также идет занимающий пятую строчку «Краснодар», отстающий на четыре балла от сочинцев и на два от армейцев.

— ЦСКА сейчас очень нестабилен, играет с перепадами, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник сочинской «Жемчужины» Максим Деменко. — Армейцам тяжело даются игры с любой более-менее организованной командой. Они победили лишь «Динамо», которое само переживает спад. Возможно, дело в том, что группа новичков ярко провела на эмоциях мартовские игры, а потом этот запал угас, а сыгранности и взаимопонимания с партнерами не хватает, отсюда и трудности в атаке. «Сочи» в этом смысле выглядит более цельной и организованной командой. Главное, чтобы столь легкий успех, какой случился в Казани, не обернулся для игроков потерей концентрации, которую нельзя допускать в игре с соперником уровня ЦСКА. Особенно если рассчитываешь бороться за медали.

«Урал» — «Спартак»

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 28, 7.05.2022, 14:00 Урал - Спартак -

Волевая домашняя победа над «Крыльями» почти сняла перед «Спартаком» угрозу вылета, о которой еще неделю назад были все основания говорить серьезно. Теперь идущая 10-й команда Паоло Ваноли точно не окажется на одном из двух последних мест, означающих прямое понижение в классе. Но всё еще есть шанс спуститься в зону переходных матчей, которая будет означать борьбу за выживание с командой ФНЛ, — это 13−14-е места в РПЛ.

От 13-й строчки красно-белые оторвались на пять очков. А от идущего 14-м «Урала» их отделяет семь баллов. И именно в Екатеринбург «Спартак» поедет в предстоящем туре. Причем поедет без двух основных центральных защитников — Самуэля Жиго и Георгия Джикии — они дисквалифицированы из-за перебора желтых карточек. «Урал» в последних матчах набрал ход, чему свидетельство — победа над «Динамо». И сейчас подопечные Игоря Шалимова попробуют воспользоваться проблемами «Спартака».

— Я по-прежнему не верю в попадание «Спартака» в стыки, но, видимо, эта интрига будет нас развлекать и веселить до самого последнего тура, — считает бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — «Спартак» очень слаб, и даже победу над «Крыльями» команда с трудом вымучила в концовке за счет мастерства своих игроков и неопытности самарских. Против очень злого и организованного «Урала» такое вряд ли пройдет. Команда из Екатеринбурга показала в матче с «Динамо» умение играть на максимуме от начала до конца, а отсутствием Джикии и Жиго должна воспользоваться, если только «Спартак» не поймает какой-то фарт или кураж вратаря Селихова.

«Локомотив» — «Рубин»

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 28, 8.05.2022, 19:00 Локомотив - Рубин -

«Железнодорожники» в среду проиграли в гостях перенесенный с конца февраля матч с «Краснодаром» (0:1) и почти лишились шансов на медали. Гораздо больше воскресная игра будет важна для «Рубина», который неожиданно для многих угодил в зону переходных матчей и занимает сейчас 13-е место. Из 12 матчей второго круга подопечные Леонида Слуцкого проиграли девять.

Особенно болезненным получился разгром от «Сочи». Поражение 0:6 стало самым крупным в истории выступлений казанцев в РПЛ. Возможно, в последних турах будет стоять вопрос о том, как команде избежать прямого вылета — отрыв от идущей на предпоследнем 15-м месте «Уфы» составляет всего шесть очков.

— «Локомотив» провалил матч с «Краснодаром», проиграв команде, которая выступает фактически молодежью и вынуждена была резко перестраиваться по ходу весны после отъезда легионеров, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Виден игровой дисбаланс у «Локо», но класс отдельных футболистов должен помочь обыграть «Рубин», который просто развален. У Казани нет сейчас ни игры, ни воли. Ощущение, что Слуцкий и его подопечные полностью деморализованы и дезорганизованы. И им реально грозит вылет, если они срочно не соберутся.