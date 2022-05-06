Все инсайды — ерунда. Почему нельзя верить слухам про будущее Дзюбы

Только за вечер четверга российские спортивные и не очень спортивные СМИ выдали два взаимоисключающих инсайда о будущем Артема Дзюбы в «Зените». Один уважаемый автор написал, что нападающий, «скорее всего», останется в петербургском клубе, да еще и с понижением зарплаты. Другое не менее уважаемое издание сообщило, что форвард не хочет оставаться в «Зените» и уже имеет «ряд интересных предложений» из РПЛ и Европы.

Можете запасаться поп-корном и удобнее устраиваться в креслах — таких новостей будет еще очень-очень много.

Борьба за Евро

Для начала стоит еще раз проговорить ситуацию, которая сложилась между Дзюбой и «Зенитом». Летом 2020 года нападающий подписал контракт с клубом с солидной зарплатой (по информации СМИ, около 4 миллионов евро) и схемой «2+1». То есть два года — железно, третий — опционально. Условия активации опции никто из руководства «Зенита» не озвучивал, но, по неофициальным данным, Дзюбе надо было сыграть как минимум 70% времени в сезоне-2021/22, чтобы добиться автопродления с сохранением зарплаты. Однако после прихода Клаудиньо Сергей Семак разбил пару форвардов Дзюба — Азмун, причем чаще играл именно иранец. Зимой Сердар покинул «Зенит», но на замену ему пришли Иван Сергеев и Юри Алберто, которые весной стали ударным тандемом в нападении «сине-бело-голубых». Дзюба чаще выходил на замену, и в итоге задолго до финиша чемпионата стало понятно, что 70% времени ему не набрать.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев не стал исключать, что петербуржцы предложат Дзюбе продлить контракт и в случае невыполнения условий автопродления. Но очевидно, что зарплата форварда в этом случае должна измениться в сторону уменьшения. Форварду в конце августа исполнится 34 года, он играет все меньшую роль в успехах «Зенита», да и общая экономическая ситуация говорит о том, что 4 миллиона евро — слишком большая зарплата для игрока в РПЛ.

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Главная задача клуба сейчас — постараться сохранить Дзюбу, но максимально сэкономить на его зарплате и обговорить тот момент, что в новой реальности Артем — скорее уважаемый ветеран, который может усилить игру из резерва, чем железный футболист основы.

Задача Дзюбы — потерять как можно меньше в финансовом плане, а по возможности еще и сохранить позиции лидера по игре.

Поэтому и возникают взаимоисключающие слухи — между Дзюбой и «Зенитом» началась игра в покер и каждой из договаривающихся сторон нужно убедить другую, что у нее-то на руках самые сильные карты.

У «Зенита» — лучшая зарплата из всех возможных на данный момент, а у Дзюбы масса «интересных предложений». В том числе и из Европы.

Куда отправится Дзюба?

На самом деле позиции «Зенита» в этой игре очень сильны. Даже при серьезном снижении петербуржцы все равно будет предлагать Дзюбе такую зарплату, которую не даст почти никто в России.

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Сколько клубов РПЛ способны сейчас заплатить условный миллион евро 34-летнему игроку? Сразу отбрасываем стоящие на вылет «Уфу» и «Арсенал» и возможную смену из ФНЛ. «Урал», «Химки», «Нижний Новгород», «Ростов» (еще и с Валерием Карпиным, у которого сложные отношения с Дзюбой), «Крылья Советов» и, вероятно, «Краснодар» отпадают по финансовым причинам.

Предложение из «Спартака» сейчас выглядит чистой фантастикой, в «Ахмат» вряд ли захочет сам Дзюба. В «Локомотиве» ставят на молодых, в ЦСКА, по слухам, намерены отдать солидные суммы за полноценный выкуп Юсуфа Языджи, Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины, у «Динамо» есть Федор Смолов и Константин Тюкавин в атаке. Остается лишь «Сочи», у которого явно имеются средства, а Матео Кассьерра летом вполне может переехать в Европу — больно уж он хорош был в этом сезоне.

Именно на «Фиште» Дзюба произнес свою знаменитую речь в четвертьфинале ЧМ-2018 — этот факт станет подарком для медийной службы южного клуба.

Получается, в России у «Зенита» лишь один реальный конкурент в борьбе за подписание контракта с Дзюбой. Правда, между руководителями петербургского и черноморского клубов давно установились неплохие отношения, и это не самая лучшая новость для Артема. Блефовать, используя интерес «Сочи», вряд ли получится. В «Зените» в любой момент могут сделать «звонок другу» и узнать, реально ли Дзюбу хотят видеть на «Фиште» или это лишь игра агентов на повышение зарплаты.

Вероятно, поэтому в том самом инсайде появились слова про интерес из Европы, но сейчас это выглядит явным преувеличением. Времена, когда Дзюбой интересовался «Тоттенхэм», бесповоротно ушли. Да, могут позвать доигрывать в Турцию (не факт, что в гранд вроде «Фенербахче» или «Галатасарая»), могут пригласить на Кипр. Станислав Черчесов может организовать вариант с «Ференцварошем».

А вот информация об интересе «Црвены Звезды», несмотря на подтверждение от руководства клуба, выглядит по меньшей мере забавно. Сейчас сложно представить Дзюбу в далеко не самом сильном и не самом богатом сербском чемпионате. Даже перспектива сыграть в Лиге чемпионов не улучшает ситуацию. Во-первых, «Црвена Звезда» еще не обеспечила себе попадание в главный евротурнир, а во-вторых, чемпиону Сербии придется пробиваться в группу через отнюдь не простую квалификацию.

На этом список возможных вариантов заканчивается. И начинается список вопросов. Дадут ли в Турции больше денег, чем в «Зените»? Интересно ли будет Дзюбе играть в чемпионате Венгрии? Кажется, мы не увидим ренессанс 34-летнего Дзюбы в Европе.

Логично предположить, что у этой монетки только две стороны — на одной написано «Зенит», а на второй — «Сочи».

Автор: Сергей Яременко