Дайте Семаку уже настоящий контракт! Он должен стать своим Фергюсоном для «Зенита»

Будущее Сергея Семака в «Зените» если не в тумане, то по крайней мере покрыто рябью на, казалось бы, спокойной воде. Главный тренер чемпионов России должен остаться в петербургском клубе на следующий сезон, поскольку его контракт, истекающий летом 2022-го, имеет автоматическую опцию продления на один год. По информации, имеющейся у «Чемпионата», этот пункт вступает в силу в случае, если сине-бело-голубые займут место не ниже второго в РПЛ. То есть продление работы 46-летнего специалиста в «Зените» зависело от попадания в Лигу чемпионов напрямую или через квалификацию. Семак выиграл золото четвёртый сезон подряд, но пролетает мимо ЛЧ — не по своей вине.

Тем не менее свежий комментарий Семака перед матчем 28-го тура РПЛ с «Химками» наводит на мысль, что он не уверен в продолжении сотрудничества с «Зенитом». Тренер так ответил на вопрос о своём контракте:

«Я не утверждал с уверенностью, что буду здесь работать. Что касается моего личного контракта, то это меньшее, что меня сейчас интересует. Есть матчи, которые мы должны играть, а дальше… Если будут какие-то новости, то вы узнаете их от нашего руководства».

Руководство — это генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. В его комментариях пока не чувствуется посыла, дескать, да, Богданыч — наш тренер, он всё доказал за четыре года и впервые в своей зенитовской карьере получит длительный контракт. То есть настоящий, дающий коучу строить команду с прицелом на будущее, а не только на результат ближайшего сезона.

«Автоматическое продление контракта Семака? Вопрос решённый», — сказал Медведев в день победы «Зенита» над «Локомотивом» и завоевания титула.

То, что «вопрос решённый», — это было и так понятно. Не плей-офф же Лиги чемпионов прописывать в качестве опции пролонгации договора, где «Зенит» за всю историю играл лишь три раза и одержал всего две победы. Кстати, обе при участии нынешнего главного. В 2012-м Семак-полузащитник забил дома «Бенфике», а в 2014-м Семак-тренер переиграл на выезде дортмундскую «Боруссию» (2:1).

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Может, руководство «Зенита» сдерживают результаты в еврокубках? Но последние матчи чемпионов России в Европе с «Челси» и «Бетисом» доказали, что команда Семака действительно прогрессирует и по качеству футбола, и с точки зрения стиля игры. В этих встречах сине-бело-голубые понравились даже сильнее, чем когда громили на групповом этапе «Мальмё» в Санкт-Петербурге. Где-то «Зенит» стал жертвой «самострела» — индивидуальных ошибок игроков, где-то просто не повезло, как с наступом Александра Ерохина в эпизоде с голом в Севилье.

На самом деле статистика Семака не катастрофическая на фоне статистики других тренеров «Зенита» в Лиге чемпионов: он выиграл 21% матчей и набирал в среднем 0,84 очка. Дик Адвокат выиграл 16% матчей и набирал 0,83 очка. Лучано Спаллетти выиграл 28% матчей и набирал 1,19 очка. Разве что Андре Виллаш-Боаш выделяется на фоне остальных — с 50% побед и 1,57 очка за игру. Однако у португальца были в составе Халк, Эсекьель Гарай, Аксель Витсель, Мигел Данни, Хави Гарсия, Доменико Кришито: о таком костяке команды Семак мог бы только мечтать.

В отношениях «Зенита» с Семаком гораздо важнее четыре подряд чемпионских титула в России — уникальный случай в истории сине-бело-голубых, которые прежде завоёвывали золото только пять раз. Несомненно, у петербургской команды лучший состав в РПЛ. Но были сезоны, когда «Зенит» ещё заметнее превосходил конкурентов по подбору игроков и прочим ресурсам, а трофеи отдавал конкурентам. Тысячу раз прав Андрей Аршавин, сказавший на днях:

«Без работы Семака так стабильно команда не играла бы. Любой может говорить, что у “Зенита” самый большой и звёздный состав. Но управлять звёздами — это тоже большое умение».

Четыре сезона подряд «Зенит» забивает больше всех в России — 57 голов, 65, 76, 64 (на сегодняшний день). Избавился от дзюбозависимости, но слабее в атаке не стал. Четыре года дерёт конкурентов как сидоровых коз, а не просто выезжает на победах над аутсайдерами-середняками. Статистика матчей петербуржцев против московских команд при Семаке: 18 побед, девять ничьих и четыре поражения при разнице мячей 61:24. Причём дома соперникам из столицы вообще ни разу не уступили!

Говорят, у тренера Семака нет своего стиля, потому что он играет на сильных сторонах имеющихся в составе игроков. Но чтобы побеждать, необязательно разделять философию Гвардиолы, Фергюсона или (прости, футбольный бог) Рангника. Кто когда-нибудь слышал про стиль Анчелотти, Зидана или Хайнкеса? Да и Моуринью ассоциировался разве что с «автобусной» тактикой. При этом последние четверо добивались таких результатов, которым позавидовал бы любой «стильный» тренер.

«Зениту», чтобы не потерять доминирование в РПЛ, стоит задуматься о превращении Семака в своего Фергюсона с точки зрения влияния на клубные процессы и трансферную деятельность. Тогда союз петербургского клуба и тренера может продлиться хоть 27 лет, как союз «МЮ» и сэра Алекса. Почему нет? Топ-тренеры из Европы в Россию не поедут без еврокубков и трансферных окон за € 100+ млн. А тут «импортозамещение» прекрасно работает.

Поразительный факт: всего девять лет назад, 28 апреля 2013-го, Семак провёл свой последний матч в качестве игрока. Только пять лет назад начал самостоятельную тренерскую карьеру, выведя «Уфу» в еврокубки впервые в истории клуба. Теперь же в его коллекции четыре золота и семь трофеев с «Зенитом» — головокружительный взлёт! Так в России разве что Романцев начинал. И следующей целью Семака будет превзойти рекорд экс-тренера «Спартака» (пять чемпионств подряд), но для этого нужно задержаться в «Зените» более чем на год.